Marius Şumudică, noul antrenor al Rapidului, prezentat în Giuleşti într-o conferinţă plină de lacrimi şi promisiuni

Marius Şumudică preia Rapidul într-o situaţie complicată. Echipa este pe locul 12, la o distanţă considerabilă de primele clasate. Mai mult, echipa a suferit masiv din punctul de vedere al exprimării fotbalistice, fapt ce a dus, de altfel, la înlăturarea fostului antrenor, Neil Lennon.

Totuşi, ambiţia de a prelua echipa copilăriei sale şi dorinţa de a antrena o formaţie aproape de casă l-au făcut pe Marius Şumudică să accepte provocarea lansată de patronul Rapidului, Dan Şucu.

Marius Şumudică a semnat marţi seara contractul cu Rapid Bucureşti, iar miercuri a fost prezentat oficial drept noul antrenor principal, într-o conferinţă de presă plină de lacrimi şi promisiuni.

Articolul continuă după reclamă

Tehnicianul a avut mai multe momente în care i-au dat lacrimile. Unul dintre acestea a fost când a văzut cănile cu inscripţionate cu mesajul "Şumi-gol", dar cel mai tare s-a emoţionat când a amintit de mesajul primit de la părinţii săi, care s-au bucurat nespus că a acceptat să antreneze o echipă din România şi astfel poate fi mai apropiat de ei inclusiv fizic.

"Cel mai frumos mesaj l-am primit de la părinți. Mi-au zis că în sfârșit sunt acasă, lângă ei, asta și-au dorit. Eu sunt un tip mai sentimental așa și îmi dau lacrimile. Am avut niște probleme în familie, motiv pentru care a trebuit să renunț la Gaziantep. Sper să fie cât mai mult alături de mine, pentru că ei mi-au oferit tot ce au putut când eram mic, ei mi-au dat educația pe care o am acum", a fost mesajul transmis de Marius Şumudică.

Pe de altă parte, Marius Şumudică a făcut şi o serie de promisiuni, lucru semnalat inclusiv de Dan Şucu, patronul Rapidului. Afaceristul a precizat că "Marius ne-a promis că aduce înapoi energia Rapidului".

Nu în ultimul rând trebuie precizat că Marius Şumudică a anunţat că unul dintre puţinele lucruri pe care i le-a cerut patronului Dan Şucu a fost acela de a-şi păstra staff-ul cu care a lucrat de-a lungul timpului, staff din care fac parte secunzii Cristi Petre şi Gabi Mărgărit şi preparatorul fizic Ciprian Moscu.

Mai mult, Marius Şumudică a avut şi o solicitare specială pentru patronul Dan Şucu: "I-am cerut un singur lucru domnului Şucu. Să mă plimb prin curtea casei dânsului. M-am plimbat puţin prin curtea domnului Şucu şi am realizat că e cea mai frumoasă casă. Atât i-am cerut, să mă plimb puţin prin curtea casei lui. Nu pot cumpăra eu o asemenea casă, era ca un muzeu. A fost ca o glumă. Profesional, i-am cerut doar încredere domnului Şucu. M-a surprins cu o întrebare. Care sunt temerile mele în momentul în care aş veni la Rapid? Eu nu am mai auzit asta. Practic, de aceea am închis negocierea în cinci minute. N-am avut nicio temere, că altfel nu mai eram aici".

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi fost păcăliţi cu tratamente miraculoase cumpărate de pe internet? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰