(P) Ce urmează pentru FCSB în Europa League după primele 2 etape?

Echipa din capitală a început perfect în Europa League, cu o victorie categorică pe teren propriu, 4-0 în fața celor de la RFS. Daniel Bîrligea, Marius Ștefănescu și Darius Olaru cu o dublă aduceau toate cele 3 puncte pe Arena Națională.

Pe 3 octombrie, FCSB a bifat una din cele mai importante victorii europene din ultimii ani, 1-0 pe terenul celor de la PAOK. Atacantul venit de la CFR Cluj – Bîrligea – a fost decisiv, cu golul marcat în minutul 45+8. După pauză Darius Olaru a fost eliminat, însă elenii nu au găsit calea către poarta lui Ștefan Târnovanu, astfel că trupa lui Becali a triumfat în fieful lui Răzvan Lucescu. La finalul partidei, atacantul celor de la FCSB a declarat :

”Sunt foarte mândru de toate sacrificiile făcute şi cu arbitrajul un pic de partea lor. Dar am dat totul din noi. Golul e important pentru echipă. I-l dedic lui Lixandru. Golul să zicem că nu e meritul meu, e meritul lui Olaru. E jumătate-jumătate. El a luptat, eu am fost acolo. Trebuia să luptăm. Aveam 1-0 şi ne-am bătut pe fiecare minge, am alergat, am luptat cu toţii şi Dumnezeu ne-a ajutat. Avem şase puncte, le punem acolo, nu ni le mai fură nimeni. Mai avem şase meciuri în care putem să facem puncte.”

Încă 6 pași pentru FCSB – care este programul complet?

Campioana României va reveni în acțiunea europeană pe data de 24 octombrie 2024, cu meciul programat pe Ibrox Stadium, contra echipei lui Ianis Hagi – Rangers.

Apoi, trupa roș-albastră se va întoarce pe teren propriu, acolo unde urmează să le găzduiască pe Midtjylland și Olympiacos. FCSB se va deplasa în luna decembrie la Hoffenheim (în Germania), iar anul 2025 îl va începe departe de casă, în Azerbaidjan - la Qarabag.

Ultimul meci al bucureștenilor este programat pe 30 ianuarie 2025, atunci când vedetele din Premier League ale celor de la Manchester United vor sosi la București.

Programul complet al FCSB-ului în faza ligii Europa League

24 octombrie 2024 – Rangers FC vs FCSB – 22:00

7 noiembrie 2024 – FCSB vs FC Midtjylland - 19:45

28 noiembrie 2024 – FCSB vs Olympiacos FC – 22:00

12 decembrie 2024 – TSG Hoffenheim vs FCSB – 19:45

23 ianuarie 2025 – Qarabag FK vs FCSB – 19:45

30 ianuarie 2025 – FCSB vs Manchester United – 22:00

Șansele campioanei României de a se clasa în primele 8 echipe

Pentru a reuși să se califice direct în optimile Europa League, FCSB trebuie să își asigure un loc în primele 8 formații din Europa League. Șansele au crescut considerabil, iar casele de pariuri sportive au reacționat rapid după succesul din Grecia. Cota „roș-albaștrilor” pentru a avansa direct în optimi a scăzut dramatic după victoria din Grecia, fiind acum de aproximativ 6.50 (era 15.00 înainte de duelul cu PAOK).

În momentul de față, doar 5 formații au punctaj maxim în Europa League: Lazio, Lyon, Tottenham, FCSB și Anderlecht. Ultimele 3 locuri în primele 8 le aparțin momentan celor de la Ajax, Frankfurt și Galatasaray – care au câte 4 puncte. Cu un punctaj identic se mai regăsesc Slavia Praga, Midtjylland, Hoffenheim, Bilbao, Fenerbahce și Bodo/Glimt.

Formații precum Manchester United, FC Porto, Real Sociedad sau AS Roma nu au izbutit să adune nici măcar 3 puncte după primele 2 etape, în timp ce codașele clasamentului sunt Ferencvaros, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Qarabag, Dynamo Kiev și Besiktas – formații cu 0 puncte.

Pentru FCSB există posibilitatea de a ajunge în optimile Europa League chiar și de pe locul 24. Formațiile clasate în intervalul 9-24 vor disputa un baraj, după finalizarea celor 8 etape. Play-off-ul este programat în perioada 13-20 februarie 2025.

FCSB izbutea ultima calificare în primăvara Europa League, în sezonul 2017-2018. Atunci bucureștenii evoluau într-o grupă cu Viktoria Plzen, Lugano și Hapoel Beer Sheva, în care se clasau pe locul secund, după victoriile cu Plzen, Beer Sheva & Lugano și remiza contra israelienilor.

Drumul era oprit apoi de către italienii de la Lazio. Trupa din capitală bifa o victorie acasă cu scorul de 1-0, însă pierdea în deplasare cu scorul de 5-1 . La acea vreme, pe banca tehnică a actualei campioane din Superliga se afla fostul atacant Nicolae Dică.

