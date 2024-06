Prima reacţie a lui David Popovici, după ce a devenit campion european, cu al 3-lea timp din istorie: "Nu mă aşteptam"

"Am încercat să plec mai tare decât în calificări și semifinale. L-am întrebat pe domnul Adi dacă ar fi o greșeală și dacă e normal să îmi fie frică. Mi-a zis să nu îmi fac griji, nu se va întâmpla nimic. Mi-a zis să încerc să plec cât de tare pot. Am plecat cât de tare am putut, am întors cu al doilea cel mai rapid sprint din istorie, așa cred. Dacă nu chiar primul. Trebuie să am mai multă încrede în mine. Eu pot! Nu mă așteptam la timpul ăsta. Nu mă gândeam la medalie. Mi-ar fi plăcut să câștig aurul, era undeva în spatele minții. Singurele obiective au fost să plec rapid, să îmi iasă elementele tehnice și să mă întorc și mai tare. Atât! Cred că anul acesta e mai bine decât anul trecut. Am fost la câteva ediții de europene. Parcă devin din ce în ce mai familiar cu formatul, cu publicul, cu totul. Mă simt din ce în ce mai bine la Europene. Se vede frumos pe hârtie că mi-am apărat titlul. Dar nu a contat niciodată cu adevărat pentru mine. E un bonus, așa îmi place să mă gândesc. E un bonus", a declarat David Popovici, conform gsp.ro.

Popovici a încheiat proba cu timpul 46.88. Pe locul doi s-a clasat Nandor Nemeth (Ungaria), cu timpul 47.49, iar pe trei a terminat sârbul Andrej Barna (47.66). În urmă cu doi ani, la Roma, David Popovici a câştigat aurul continental la 100 m liber şi la 200 m liber. Joi, David Popovici are calificări la 200m liber, live în AntenaPLAY.

