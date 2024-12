Primul mesaj transmis de fotbalistul Edoardo Bove, după ce s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului Fiorentina - Inter

Jurnaliştii italieni au dezvăluit primul mesaj pe care Bove, în vârstă de 22 de ani, l-a transmis prin intermediul familiei sale şi al membrilor echipei Fiorentina, care au venit să-l viziteze la spital.

Conform sursei amintite, citate de news.ro, Bove ar fi transmis următorul mesaj - "Vreau să joc, vreau să joc, lăsaţi-mă în pace, lăsaţi-mă să plec", prin intermediul lui Alessandro Ferrari, managerul general al clubului florentin.

Internaţionalul italian de tineret ar fi întrebat, de asemenea, de rezultatul dintre Juventus şi Lecce (1-1) de acum două zile. El ar fi cerut chiar şansa de a urmări meciul celor de la AS Roma de luni seara.

Bove, care s-a născut la Roma şi s-a format la AS Roma, este doar împrumutat de AS Roma la Fiorentina în acest sezon. AS Roma a pierdut acasă cu Atalanta Bergamo, scor 0-2.

Cauza problemei lui Bove nu este considerată a fi neurologică sau o criză de epilepsie. Medicii continuă analizele pentru a înţelege ce ar fi putut declanşa atacul cardiac şi pentru a afla când jucătorul va putea relua activitatea fizică.

Duminică seara, tânărul jucător italian a fost transportat de urgenţă la spital şi internat la secţia de terapie intensivă, după ce s-a prăbuşit în minutul 16 al meciului din Serie A disputat de Fiorentina împotriva celor de la Internazionale Milano. Meciul nu s-a mai reluat după aceea, scorul fiind 0-0 la momentul întreruperii.

