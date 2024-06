Programul complet al Marelui Premiu de la Barcelona! Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 şi LIVE STREAM în AntenaPLAY (16:00)

Week-end-ul de Formula 1 de la Barcelona va debuta cu sesiunile de antrenamente de vineri. Prima se va desfăşura de la ora 14:30, iar cea de-a doua de la ora 18:00, ambele fiind live în AntenaPLAY.

Programul complet al Marelui Premiu de la Barcelona

A treia sesiune de antrenamente libere se va desfăşura sâmbătă, de la ora 13:30, live în AntenaPLAY. Calificările vor avea loc la ora 17:00, în direct pe Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY.

Articolul continuă după reclamă

Marea cursă se va desfăşura duminică, de la ora 16:00, şi va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Prima cursa la Barcelona s-a desfăşurat în urmă cu mai bine de 30 de ani, în 1991. Circuitul are o lungime de 4,6 km, iar cursa are 66 de tururi.

Recordul pe tur la Barcelona este deţinut de Max Verstappen, 1:16.330, înregistrat anul trecut. Pilotul de la Red Bull a şi câştigat Marele Premiu din 2023, podiumul fiind completat de Lewis Hamilton şi George Russell.

Recordul pentru cele mai multe victorii, în Marele Premiu de la Barcelona, este deţinut de Michael Schumacher şi Lewis Hamilton. Ambii piloţi au triumfat de şase ori în Grand Prix-ul Spaniei.

Lewis Hamilton a triumfat de cinci ori la rând în Spania, între 2017 şi 2021, pe lângă succesul din 2014. Ulterior, în 2022 şi în 2023, Max Verstappen a câştigat Marele Premiu de la Barcelona. Pe lângă Lewis Hamilton şi Max Verstappen, Fernando Alonso este celălalt pilot care încă pilotează în Formula 1, şi a câştigat Marele Premiu al Barcelonei, în 2006 şi în 2013. La constructori, Ferrari a bifat cele mai multe victorii pe circuitul din Barcelona, nu mai puţin de 13, ultima în 2013. Pe locul secund în acest top este Mercedes, cu nouă victorii bifate.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat până acum probleme în reciclarea sticlelor, prin sistemul RetuRO? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰