Radu Drăguşin a semnat contractul cu Tottenham până în 2030: "Toate visele mele au devenit realitate". Ce număr va purta

"Pot spune că am decis să mă alătur echipei Spurs de când am auzit interesul acestui club. M-am gândit, am analizat fiecare aspect şi cred că acesta este cel mai bun pas pentru cariera mea. Ştiu, de asemenea, că clubul are o bază de fani incredibilă, au un staff şi jucători incredibili, aşa că abia aşteptam să mă alătur. Pot spune că decizia a fost în interiorul inimii mele, deja luată. Este incredibil. Nu mi-am imaginat toate astea şi abia aştept să îi cunosc pe toţi şi să încep pe teren", a spus Drăguşin, potrivit site-ului oficial al clubului englez.

Vorbind într-o engleză perfectă, Radu a spus că a vorbit cu Ange Postecoglou. "Practic, mi-a spus că îşi doreşte foarte mult să mă alătur echipei, îi place felul meu de a juca şi se gândeşte că mă potrivesc bine pentru această echipă. Acest lucru m-a ajutat în mod evident, iar eu am simţit o conexiune foarte bună cu el imediat ce a vorbit cu mine. Îmi place acest tip de fotbal, linie defensivă înaltă, agresivitate, cu mult spaţiu în spate pentru a apăra. Sunt foarte entuziasmat".

"Este un pas mare pentru mine, dar simt că este pasul potrivit. Toată viaţa mea mi-am dorit să joc fotbal la cel mai înalt nivel şi să joc în Premier League, aşa că pot spune că toate visele mele au devenit realitate şi abia aştept. Sunt pregătit pentru această provocare. Întotdeauna mi-a plăcut acest campionat, fizicalitatea lui, intensitatea lui şi cred că este un campionat foarte bun pentru a creşte şi a-mi extinde cariera. Sunt foarte fericit să fiu aici, sunt foarte entuziasmat şi abia aştept să păşesc pe teren", a mai afirmat fotbalistul.

Radu Drăguşin a semnat un contract până în 2030 cu Tottenham Hotspur

Fundaşul internaţional român a semnat un contract valabil până în 2030 cu Tottenham Hotspur, urmând să poarte tricoul cu numărul 6, a anunţat clubul englez de fotbal pe site-ul său oficial.

"Suntem încântaţi să anunţăm transferul lui Radu Drăguşin de la echipa Genoa din Serie A, sub rezerva unei autorizaţii internaţionale şi a unui permis de muncă", precizează gruparea din Premier League, care îi face totodată o prezentare detaliată noului său recrut.

Fundaşul central şi-a petrecut primii ani ai carierei la echipele locale Sportul Studenţesc şi Regal Sport Bucureşti

"Născut în capitala României, Bucureşti, fundaşul central şi-a petrecut primii ani ai carierei la echipele locale Sportul Studenţesc şi Regal Sport Bucureşti, înainte de a se muta în Italia, în 2018, pentru a se alătura clubului Juventus. Ajuns la Bătrâna Doamnă la vârsta de 16 ani, Radu a progresat rapid la echipele de juniori ale torinezilor, ajungând la echipa Under-23, care evoluează în Serie C, la vârsta de 17 ani, înainte de a-şi face debutul profesionist şi european la 18 ani, în decembrie 2020, evoluând din postura de rezervă în victoria cu 3-0 a lui Juve în faza grupelor UEFA Champions League împotriva formaţiei Dinamo Kiev", scrie clubul londonez.

Tottenham aminteşte, totodată, de debutul lui Radu Drăguşin în Serie A şi apoi de împrumutul acestuia la Sampdoria, pentru care a disputat 15 meciuri, înainte de a semna cu Salernitana, la începutul lui 2022, echipă pe care a ajutat-o să evite retrogradarea.

Fotbalistul român a ajuns, tot sub formă de împrumut, în sezonul 2022/2023, la formaţia Genoa

Fotbalistul român a ajuns apoi, tot sub formă de împrumut, în sezonul 2022/2023, la formaţia Genoa, aflată în Serie B la momentul respectiv, contribuind la revenirea acesteia în elita fotbalului italian. "Grifornii" au decis să-l transfere definitiv pe Radu Drăguşin de la Juventus Torino, iar românul a confirmat aşteptările, fiind unul dintre jucătorii de bază ai lui Genoa în acest sezon.

Pe plan internaţional, după ce a avansat în cadrul echipelor de juniori şi tineret ale României, jucătorul în vârstă de 21 de ani a primit prima sa convocare la selecţionata de seniori în martie 2022 şi a debutat în aceeaşi lună într-un meci amical cu Grecia, jucând alături de Vlad Chiricheş (fost jucător la echipa londoneză - n.red) în centrul apărării. El a adunat până în prezent 13 selecţii, adaugă Tottenham,

Valoarea transferului lui Radu Drăguşin de la Genoa la Tottenham se ridică la 29 milioane euro

Conform BBC, valoarea transferului lui Radu Drăguşin de la Genoa la Tottenham se ridică la 25 de milioane de lire sterline (29 milioane euro), românul fiind al doilea jucător recrutat de Spurs în această iarnă, după atacantul german Timo Werner, adus de la RB Leipzig.

Tottenham l-a cedat sub formă de împrumut la Genoa, pentru restul sezonului, pe fundaşul Djed Spence, în cadrul transferului lui Radu Drăguşin.

