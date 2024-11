Răzvan Marin: "Cu siguranţă ne dorim să ducem România la Mondial, acolo cred că merităm să fim"

„Nu prea sunt obişnuit dar sunt fericit ca am reușit sa îmi ajut echipa, să terminăm Național League aşa cum am început-o. Am făcut un meci bun și sper că așa vom continua. Scopul meu este de a-mi ajuta colegii, nu să dau goluri. La Naționala am avut un sezon bun. Avem atacanţi de calitate, care dau goluri de fiecare dată când joacă. Eu în vad de treaba mea la mijlocul terenului. Am avut o prima repriză bună, în a doua repriză am jucat relaxaţi și am avut cele 15 minute când au dat și gol, dar am reuşit să ne revenim. Ultimele 3 grupe le-am câştigat pe toate. Cu siguranţă ne dorim să ducem România la mondial, acolo cred că merităm să fim.

Merităm să fim la Mondial

Cred ca grupul e foarte unit, am ajuns la maturitatea necesară. Am reușit câțiva dintre noi să ne liniştim, să ne calmăm. Am ajuns la o vârsta destul de bună, cred că se vede și la Naționala.

Eu personal nu am emoții ca nu a fost vorba de rasism în meciul cu Kosovo. Nu putem ști niciodată. Vom vedea ce decide UEFA. Nu am auzit nimic de plecarea lui Mircea Lucescu.

O notă Naţionalei după acest an? 10 din 10, dar nu sunt eu în măsură să dau note", a declarat Răzvan Marin.

