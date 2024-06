Reacţia lui Răzvan Marin după meciul României cu Slovacia la Euro 2024. "Am dominat peste tot, mai ales în tribune" - Profimedia

"În optimi va fi un singur meci şi va fi cu totul altceva. Ne bucurăm enorm, ne-am îndeplinit obiectivul, suntem fericiţi că am făcut milioane de români fericiţi. Am dominat peste tot unde am fost, mai ales în tribune", a declarat Răzvan Marin, la Pro TV, potrivit news.ro.

Reprezentativa României a reuşit o performanţă istorică, miercuri, la Campionatul European din Germania, reuşind calificarea în optimile de finală ale competiţiei. Tricolorii au remizat în ultima etapă a grupelor cu Slovacia, scor 1-1, iar Ucraina a terminat la egalitate cu Belgia, scor 0-0. România a încheiat grupa E pe primul loc. Echipa naţională a mai trecut de grupele Campionatului European o singură dată până acum, în 2000, când a înregistrat şi cea mai bună performanţă, ajungând în sferturile de finală. La ediţiile din 1984, 1996, 2008, 2016 şi 2020 s-a oprit în grupe. La celelalte ediţii a competiţiei continentale tricolorii nu s-au calificat.

Golul României a fost marcat de Răzvan Marin, din penalti, în minutul 37 (penalti), în timp ce pentru slovaci a punctat Duda (24).

Articolul continuă după reclamă

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi fost nevoit să apelaţi la terapie, pentru copilul vostru, în adolescenţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰