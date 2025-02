Reacţii după ce Simona Halep şi-a anunţat retragerea, la Transylvania Open. The Tennis Letter: "Fetiţa din Constanţa a devenit nr. 1 mondial. Ce carieră, ce călătorie"

"Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist. Este greu să vezi o astfel de mare campioană părăsind sportul. Ea a oferit atât de multă dragoste şi energie în meseria ei în fiecare zi în care a ales să joace tenis. Şi a inspirat nenumăraţi oameni de-a lungul timpului. Este potrivit ca ea să fi jucat ultimul său meci profesionist în România. Fetiţa din Constanţa a crescut şi a devenit de două ori campioană de Grand Slam şi numărul 1 mondial. Ce carieră, ce călătorie. Mulţumim pentru tot, Simo... tenisului îi va fi dor de tine", se arată în mesajul postat pe X.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Jurnalistul specializat în tenis Jose Morgado a publicat pe X o fotografie în care Halep se îmbrăţişează cu Sorana Cîrstea, după anunţul fostului lider WTA de la Cluj.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Simona Halep se retrage din tenis

Jucătoarea de tenis Simona Halep, fostă număr 1 mondial, a vorbit despre retragerea din activitate, marţi seara, după ce a fost învinsă de italianca Lucia Bronzetti, cu 6-1, 6-1, în prima rundă a turneului Transylvania Open (WTA 250), spunând că întotdeauna a fost realistă, iar în momentul de faţă corpul său nu mai duce atât de mult ca să revină la nivelul de dinainte.

Pe teren, Halep şi-a luat la revedere de la publicul clujean. Mesajul său nu a fost însă unul clar în ceea ce priveşte retragerea din activitate.

"Nu ştiu dacă e tristeţe sau bucurie, cred că ambele sentimente mă încearcă. Dar iau această decizie cu sufletul împăcat. Întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult ca să ajung unde probabil am fost. E foarte greu să ajung acolo pentru că ştiu ce înseamnă să ajungi acolo. De aceea am vrut să vin la Cluj, să joc în faţa dumneavoastră şi să îmi iau la revedere pe terenul de tenis, chiar dacă prestaţia mea nu a fost foarte bună. A fost însă cu tot sufletul şi, cine ştie, dacă mă voi mai întoarce... pentru moment, e ultima dată când am jucat aici şi nu vreau să plâng. E un lucru frumos, am ajuns numărul 1 mondial, am câştigat Grand Slam-uri. Viaţa merge înainte, e viaţă şi după tenis. Sper să ne revedem de câte ori va fi posibil. O să joc tenis în continuare, dar ca să fiu competitivă necesită mult mai mult, iar în momentul acesta nu se mai poate", a spus ea.

"E un pic greu să vorbesc. Pot să spun că acest teren este casa mea. În România mă simt cel mai bine şi mereu am avut parte de multă dragoste. Au fost multe meciuri pe care le-am jucat cu tot sufletul, meciuri pe care le-am câştigat, meciuri pe care le-am pierdut, dar energia voastră a fost întotdeauna cea care mi-a umplut sufletul. Indiferent unde am jucat, aici m-am simţit cel mai bine, s-a şi văzut azi că abia respiram pe teren. E o emoţie aparte şi vreau să vă mulţumesc. Din punct de vedere sportiv sunt o persoană foarte împlinită şi ceea ce am realizat în tenis pot să spun că nici nu am visat când eram copil. Dar am muncit pentru asta. Tata, mama, fratele, au fost din prima clipă alături de mine şi fără ei cu siguranţă nu aş fi putut să fiu ce sunt azi. Le mulţumesc şi le spun că îi iubesc foarte mult pentru că mă susţin în orice decizie aş lua", a adăugat fostul lider mondial.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-ați gândit vreodată să dați în judecată o instituție a statului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰