Gimnasta Sabrina Voinea se retrage după dezamăgirea de la sol. Camelia Voinea: "Merita medalie! Pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni!"

"Sabrina nu a ieşit din covor la nici o linie acrobatică, sunt toate aici, merita medalie! Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Vă iubim infinit pe toţi cei care ne-aţi susţinut. Atât am putut suporta!", a scris Camelia Voinea, pe pagina de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Camelia Voinea a câştigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Seoul în 1988. Sabrina Maneca Voinea a evoluat a şaptea la finala de la sol la Paris 2024 şi a fost notată cu 13.700. Voinea a depus o contestaţie dar nota nu a fost modificată.

Ana Bărbosu a fost notată tot cu 13,700. Aceasta s-a bucurat timp de un minut că a câştigat medalia de bronz, însă gimnasta din SUA Jordan Chiles, care a fost notată iniţial 13.666, a făcut contestaţie şi a terminat pe locul 3, cu nota 13.766.

Final dramatic pentru România la finala de la sol, la JO 2024

Timp de 30 de secunde, ne-am bucurat că am câştigat medalia de bronz. Ana Maria Bărbosu şi Sabrina Voinea erau la egalitate pe locul trei, până când americanii au făcut contestaţie. Antrenoarea a observat că un element din program nu a fost notat. Culmea, schema se numeşte Gogean, după camioana noastră Gina Gogean. Arbitrii au decis să recalculeze scorul şi americanca a ajuns pe podium direct pe locul trei de pe cinci.

Deşi am depus şi noi contestaţie, scorul nu s-a schimbat. "Meritam bronzul", spune fără echivoc şi Nadia Comăneci. Pentru gimnastele noastre, Jocurile Olimpice de la Paris erau un vis împlinit şi speranţa ca, după 12 ani, să câştigăm din nou o medalie.

Decizia arbitrelor este de neînţeles şi pentru Nadia Comăneci, care a văzut totul de la câţiva metri distanţă.

"Emoţionant. Vă spun ce s-a întâmplat, pentru că am fost la arbitra-şefă, ca să înţeleg de ce s-a făcut această deducţie de 0,1 Sabinei Voinea. Au spus că au o fotografie cu o bucăţică mică a călcâiului ei şi ieşit puţin afară din linie. Ceea ce eu nu am văzut. Dar au refăcut fotografia şi am înţeles că la valoare, la dificultate, în prima zi, ea a avut valoarea de 6 la dificultate. Eu am sărit din scaun ca să mă duc să le îmbrăţişez şi, până am ajuns acolo, scorul nu era... Toată sala s-a aşteptat să vadă o notă mult mai mare pentru Sabrina, şi eu am crezut că va trece pe doi. Plus că nu am văzut că a ieşit afară", a declarat Nadia Comăneci.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vi se pare avantajos să închiriaţi maşini ca să ajungeţi în vacanţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰