Final dramatic pentru România la finala de la sol. Timp de 30 de secunde, ne-am bucurat că am câştigat medalia de bronz. Ana Maria Bărbosu şi Sabrina Voinea erau la egalitate pe locul trei , până când americanii au făcut contestaţie. Antrenoarea a observat că un element din program nu a fost notat. Culmea, schema se numeşte Gogean, după camioana noastră Gina Gogean. Arbitrii au decis să recalculeze scorul şi americanca a ajuns pe podium direct pe locul trei de pe cinci . Deşi am depus şi noi contestaţie, scorul nu s-a schimbat. "Meritam bronzul" , spune fără echivoc şi Nadia Comăneci. Pentru gimnastele noastre, Jocurile Olimpice de la Paris erau un vis împlinit şi speranţa ca, după 12 ani, să câştigăm din nou o medalie.

Este reacţia şocată a Anei Bărbosu când a aflat că a rămas fără medalia de bronz. Gimnasta flutura deja tricolorul când a văzut că deciza a fost întoarsă de arbitri. A trecut de la extaz la agonie. Iar sportivele noastre, care visau la podium, au fost copleşite de lacrimi.

JO 2024. Medalia de bronz, extaz şi agonie

"Noi am încercat să ridicăm România cât am putut de mult. Am muncit atât de mult şi am încercat să fac un exerciţiu la sol foarte bun. Şi au scos-o pe americancă pe locul 3", spune Sabrina Voinea, gimnastă. "A fost un vis împlinit pentru câteva secunde, după aceea arbitrele au decis altceva", a precizat Ana Bărbosu, gimnastă.

Ana Bărbosu şi Sabrina Voinea erau la egalitate, pe locul trei, după finala la sol. Singura rivală care le putea sufla bronzul, americanca Jordan Chiles, a obţinut iniţial o notă sub cea a româncelor. Însă echipa Americii a făcut contestaţie. Şi a avut câştig de cauză. Chiles a ajuns de pe locul 5 pe locul 3, cu 13.766 puncte. Gimnastele noastre au fost nevoite să se mulţumească cu locurile 4 şi 5.

"Eu am încercat să fac o artistică foarte bună, să fac o acrobatică foarte bună, să iau aterizările, să nu ies afară din covor. Nu ştiu ce au văzut arbitrele de au scos-o pe ea pe locul trei. Am făcut contestaţie şi mi-a rămas aceeaşi notă. Americanca a făcut contestaţie şi i-au schimbat nota. Şi au scos-o pe locul trei", continuă Sabrina Voinea, gimnastă.

"Am fost pentru două minute pe podium şi... Mi-am câştigat locul respectiv, am făcut cel mai bun sol din această competiţie, a fost decizia arbitrelor, nu ştiu să spun din ce cauză au făcut decizia", a declarat Ana Bărbosu, gimnastă.

Nadia Comăneci, reacţie după finala la sol

Decizia arbitrelor este de neînţeles şi pentru Nadia Comăneci, care a văzut totul de la câţiva metri distanţă.

"Emoţionant. Vă spun ce s-a întâmplat, pentru că am fost la arbitra-şefă, ca să înţeleg de ce s-a făcut această deducţie de 0,1 Sabinei Voinea. Au spus că au o fotografie cu o bucăţică mică a călcâiului ei şi ieşit puţin afară din linie. Ceea ce eu nu am văzut. Dar au refăcut fotografia şi am înţeles că la valoare, la dificultate, în prima zi, ea a avut valoarea de 6 la dificultate. Eu am sărit din scaun ca să mă duc să le îmbrăţişez şi, până am ajuns acolo, scorul nu era... Toată sala s-a aşteptat să vadă o notă mult mai mare pentru Sabrina, şi eu am crezut că va trece pe doi. Plus că nu am văzut că a ieşit afară", a declarat Nadia Comăneci.

La final, podiumul a fost ocupat de brazilianca Rebeca Andrade şi americancele Simone Biles şi Jordan Chiles. Pentru gimnastele noastre, obiectivul pentru Jocurile Olimpice de la Paris erau revenirea în top.

"Nu mai avem medalie, acesta este singurul lucru care contează. Nu putem compara cele două ţări pe niciun plan. De la nimic. De la condiţii, infrastructură, susţinere... Şi până la contestaţii. Sunt foarte mândră de fete! Foarte mândră!", a declarat Carmencita Constantin, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică.

Sportivele promit însă că nu vor lăsa dezamăgirea de azi să le afecteze evoluţiile viitoare. "O să intru cu capul sus. Şi o să merg înainte", spune Sabrina Voinea, gimnastă. Pentru gimnastele noastre. Jocurile Olimpice de la Paris s-au încheiat însă. Cu un gust amar.

