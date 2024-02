Simona Halep: "Coşmarul pe care l-am trăit timp un an şi jumătate a luat sfârşit"

„Coşmarul pe care l-am trăit timp un an şi jumătate a luat sfârşit! Am avut şansa să îmi prezint apărarea în faţa TAS, să le arăt că nu m-am dopat sub nicio formă. Asta am spus din prima zi în care am fost acuzată. Acum aştept decizia cu capul sus şi aş vrea să vă mulţumesc fanilor, jucătorilor, foştilor jucători, legendelor, sponsorilor şi tuturor pentru sprijinul uimitor şi totate mesajele şi clipurile pe care mi le-aţi trimis în această perioadă dramatică”, scrie pe Instagram Simona Halep.

Ea afirmă că susţinerea a însemnat totul pentru ea şi i-a dat puterea să continue să lupte în fiecare zi pentru a scoate la suprafaţă adevărul.

„Vă voi anunţa ce decizie s-a luat în cazul meu de îndată ce voi afla. Vă doresc toate cele bune! Binele şi adevărul vor învinge”, arată Halep în finalul mesajul.

Halep a primit o suspendare de patru ani din partea Agenţiei Internaţionale pentru Integritate în Tenis (ITIA) pentru încălcări ale reglementărilor privind dopajul.

Simona Halep a făcut recent apel la această decizie în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) şi aşteaptă verdictul.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Aţi cumpărat produse aproape de expirare, la preţ mai mic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰