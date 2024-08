Cu baloane care au format drapelul naţional şi multe îmbrăţişări din partea celor dragi. Aşa a fost întâmpinată canotoarea Simona Radiş la întoarcerea în satul natal Avrămeni, din judeţul Botoşani.

"Am venit cu bucurie acasă. Cu atât mai mare bucurie că nu am revenit singură, am venit împreună cu sora mea, iar aici am fost aşteptată de părinţi, de nepoţi şi de cumnatul meu. A fost o reuniune care nu s-a mai întâmplat în acest mod de vreo 10-11 ani. Adevărata bucurie a fost să-i văd pe toţi cu braţele deschise, atunci când am intrat pe poartă", spune Simona.

Ţinând în mână cele două medalii câştigate la Jocurile Olimpice de la Paris, Simona se bucură de reuşita pentru care a muncit ani întregi. Sportiva a cucerit aurul la proba de 8+1 feminin, alături de colegele sale şi argintul la dublu vâsle feminin, alături de Ancuța Bodnar.

"Pot spune că sunt chiar două de aur, deşi diferă culoarea, fiindcă amândouă au fost foarte muncite, foarte greu cucerite şi au o valoare sentimentală extraordinară. A fost un moment de liniște. A fost o cursă atât de grea, iar atunci când am terminat, nu am avut niciun gând. Am văzut că suntem pe locul doi. Am avut poate un moment de dezamăgire, fiindcă am fost foarte aproape", spune Simona.

Acum, este aproape de cei dragi pe care îi ajută de zor în gospodărie, exact aşa cum făcea pe vremea când era copil.

"Îmi era dor de acel sentiment pe care l-am trăit atunci. Faptul că mi-am adus aminte şi am trecut iarăşi prin aceste stări m-a bucurat. Îmi dau seama că deşi am pleca de atâţia ani, încă ştiu să fac treabă aşa cum trebuie. Îmi dau seama că deşi aceste rezultate ar fi trebuit să mă schimbe într-un mod rău, nu au făcut-o", povestește Simona.

