Thailanda, interesată să organizeze primul său Grand Prix de Formula 1

Thailanda, ţara de origine a pilotului Alexander Albon (Williams), a anunţat că îşi propune să organizeze un Mare Premiu de Formula 1, conform premierului Srettha Thavisin, care s-a întâlni luni cu responsabilul Formula One, Stefano Domenicali, informează AFP, citată de Agerpres. Antena este casa Formulei 1™ în România pentru următorii 3 ani. Cele 24 de curse ale celui mai spectaculos sezon din istoria legendară a acestui sport vor fi transmise integral de posturile Antena şi platforma AntenaPLAY.

"Thailanda are capacitatea de a găzdui Formula 1 la Bangkok", a scris şeful guvernului pe contul său de X (fost Twitter), ca urmare a întrevederii cu promotorul Campionatului Mondial. "Dacă o vom face, eu sunt sigur că ţara noastră va lăsa amintiri incredibile pentru alţii, pentru că avem un potenţial bun, capacitate, dar şi ospitalitate", a spus premierul. Un purtător de cuvânt al Executivului, citat de presa locală, evocă un circuit urban pe străzile din vechiul Bangkok, metropolă reputată pentru ambuteiajele sale monstruoase şi problemele de infrastructură.

Thailanda nu a organizat niciodată un GP de F1, dar a găzduit în fiecare an o cursă de MotoGP

Deşi nu a fost fixat un termen pentru acest eveniment, iniţiativa se înscrie în politica "soft power" iniţiată de Srettha Thavisin, pentru îmbunătăţirea imaginii ţării şi atragerea unui număr mai mare de turişti, în contextul unei economii fragilizate de pandemie. La rândul său, promotorul american al Formulei 1 continuă dezvoltarea disciplinei prin intermediul unui calendar competiţional din ce în ce mai lung, cu 24 de Grand Prix-uri în 2024 (record), care lasă loc unor noi circuite.

Thailanda nu a organizat niciodată un Mare Premiu de Formula 1, dar a găzduit în fiecare an o cursă din Campionatul Mondial de MotoGP, la Buriram, regiune rurală aflată la cinci ore de capitală.

