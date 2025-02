Transylvania Open. Simona Halep și-a anunțat posibila retragere din tenis: "A fost ultimul meu meci la Cluj. Cine știe dacă mă voi mai întoarce"

Simona Halep a pierdut primul set cu 1-6 după 28 de minute și pe al doilea tot cu 1-6, după 31 de minute de joc. Pentru participarea în primul tur, tenismena va primi 2.975 de dolari și un punct WTA.

Halep a evoluat și la dublu la Transylvania Open, unde, împreună cu Ana Bogdan, a fost eliminată în prima rundă.

Simona Halep a anunţat că a fost ultimul meci jucat la Cluj

Articolul continuă după reclamă

"E un pic greu să vorbesc. Vreau să vă mulţumesc, acest teren e casa mea. În România mă simt cel mai bine aici, vă mulţumesc. Au fost meciuri pe care le-am câştigat, dar şi meciuri pierdute, iar energia voastră mi-a umplut mereu sufletul. Aici m-am simţit cel mai bine, e o emoţie aparte, vă mulţumesc. Am parte de mulţi prieteni care au venit să mă vadă astăzi, echipa, din punct de vedere sportiv sunt o persoană împlinită, ce am realizat în tenis, nici nu am visat, dar am muncit pentru asta. Tata, mama, fratele au fost mereu alături de mine, fără ei nu puteam realiza nimic. Vreau să le spun că îi iubesc şi le mulţumesc. A fost ultimul meu meci la Cluj. Cine ştie dacă mă voi mai întoarce, nu vreau să plâng. Sper să ne revedem de câte ori este posibil. Ca să fiu competitivă necesită mult mai mult şi în momentul ăsta nu se mai poate. Le doresc copiilor multă ambiţie, să ajungă în vîrf, este obositor, epuizant, dar este frumos. Copilaşi aveţi încredere în voi, luptaţi, munciţi, pentru că merită", a declarat Halep pe teren, după meciul cu Lucia Bronzetti.

Revenită în circuitul WTA în 2024 după o suspendare pentru dopaj, Simona a jucat ultimul meci oficial la simplu pe 28 octombrie, când a fost eliminată în primul tur la turneul WTA250 de la Hong Kong.

Ea primise wild card pentru turneele din ianuarie de la Auckland și Australian Open, dar a fost nevoită să se retragă din cauza unor probleme de sănătate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-ați gândit vreodată să dați în judecată o instituție a statului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰