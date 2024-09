US Open 2024. Jannik Sinner obţine al doilea titlu de Grand Slam din carieră, după ce l-a învins pe Taylor Fritz

US Open 2024. Jannik Sinner, liderul clasamentului ATP, l-a învins duminică pe Taylor Fritz, cap de serie numărul 12, cu 6-3 6-4 7-5, în finala masculină de la US Open, obţinând al doilea său titlu de Grand Slam, după cel de la Australian Open, câştigat la începutul acestui an.