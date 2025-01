Ce este RedNote? După anunțul posibilităţii interzicerii TikTok, americanii migrează masiv către o altă aplicație din China

O aplicație din China, numită Xiaohongshu (n.r. little red book sau mica carte roşie), a devenit cea mai descărcată aplicație gratuită din Apple App Store, pe măsură ce creatorii de conţinut încearcă să se pregătească pentru o posibilă interdicție a TikTok în SUA, care ar urma să intre în vigoare duminică, scrie The Independent.

Aplicația, cunoscută sub numele de RedNote în engleză, funcționează ca un mix între Instagram, TikTok și Pinterest și are peste 300 de milioane de utilizatori activi lunar, considerabil mai puțin decât baza de utilizatori TikTok. Lansată în 2013, RedNote este una dintre cele mai populare aplicații din China. Este evaluată la peste 3 miliarde de dolari și a atras aproape 1 miliard de dolari în finanțare de capital de risc, conform TechCrunch, citat de The Independent.

În aprilie, Congresul SUA a adoptat un proiect de lege pentru interzicerea TikTok, cu excepția cazului în care își găsește un nou proprietar. Oficialii federali au argumentat că platforma reprezintă „o amenințare la adresa securității naționale de o amploare și o profunzime imensă” din cauza presupuselor legături cu China și a preocupărilor legate de faptul că datele utilizatorilor americani ar putea fi împărtășite ilegal cu guvernul comunist.

TikTok și compania sa-mamă ByteDance au negat aceste acuzații și contestă în prezent interdicția TikTok la Curtea Supremă. Vineri, judecătorii s-au arătat sceptici față de argumentele companiei privind Primul Amendament.

„Congresul nu este interesat de conținutul de pe TikTok,” a declarat judecătorul John Roberts în timpul audierilor. „Nu spun că TikTok ar trebui să fie interzis. Spun că chinezii trebuie să înceteze să controleze TikTok. Legea se aplică exclusiv acestei corporații străine, care nu beneficiază de protecție în baza Primului Amendament,” a explicat judecătoarea Elena Kagan.

Experţii spun că această interdicție ar afecta veniturile creatorilor de conţinut care depind de platformă. „Ar fi absolut catastrofal pentru creatorii și micile afaceri care se bazează pe platformă,” a declarat Jess Maddox, profesor asistent la Universitatea Alabama, pentru CNN. „Am discutat cu creatori și influenceri, sunt rezilienți, se vor adapta, dar va fi o luptă care îi va afecta financiar.”

Şi nu este singura problemă pusă în discuţie. Avocatul TikTok şi al companiei sale mamă, ByteDance, a avertizat în timpul unei audieri la Curtea Supremă a SUA privind legea care ar obliga vânzarea aplicaţiei de socializare video sau interzicerea acesteia în Statele Unite că dacă Congresul poate face acest lucru cu TikTok, ar putea viza şi alte companii, transmite Reuters.

”Cinematografele AMC erau deţinute de o companie chineză. Conform acestei teorii, Congresul ar putea ordona ca AMC să cenzureze orice filme pe care nu le place sau să promoveze filme pe care le doreşte,” a spus avocatul Noel Francisco. Jeffrey Fisher, avocatul care reprezintă creatorii de conţinut de pe TikTok, a remarcat că măsura vizează doar TikTok şi nu alţi retaileri online chinezi, cum ar fi Temu, care are 70 de milioane de utilizatori în Statele Unite. „Ar lăsa un site de comerţ electronic ca Temu, care are 70 de milioane de americani, să opereze fără nicio problemă?” a întrebat Fisher.

Legea, apărată de administraţia Biden

Legea a fost semnată de preşedintele democrat Joe Biden şi administraţia sa o apără în acest caz. Termenul pentru vânzare este cu o zi înainte ca Donald Trump, care se opune interzicerii, să preia funcţia de preşedinte.

Avocatul general Elizabeth Prelogar, care apără administraţia Biden, a spus că este crucial ca legea să intre în vigoare pe 19 ianuarie, pentru a forţa ByteDance să acţioneze în privinţa vânzării TikTok. ”Adversarii străini nu renunţă de bunăvoie la controlul asupra acestui canal de comunicare în masă din Statele Unite,” a spus Prelogar. Curtea Supremă a discutat şi despre posibilitatea ca TikTok să fie utilizată pentru campanii de influenţă subversive sau scopuri de propagandă de către China.

Pe 27 decembrie, Trump a cerut Curţii să suspende termenul de 19 ianuarie pentru a da administraţiei sale posibilitatea de a căuta o rezolvare politică a problemei. Potrivit legii, preşedintele SUA are puterea de a extinde termenul de 19 ianuarie cu 90 de zile, însă condiţiile în care acest lucru ar fi posibil nu par să se aplice în acest caz, având în vedere că ByteDance nu a făcut nicio mişcare clară pentru a vinde activele TikTok din SUA.

Creatorii de conţinut le cer fanilor să îi urmărească pe alte platforme

Pe lângă RedNote, utilzatorii de social media au început, de asemenea, să utilizeze o altă aplicație populară, Lemon8, cu funcții similare, care este deținută de ByteDance. Totodată, influencerii le cer fanilor să îi urmărească şi pe Instagram sau Facebook, dar unii se tem de ”shadow banning” din partea TikTok, care ar putea reduce vizibilitatea lor dacă promovează prea mult alte aplicaţii.

”Nu contează ce se va întâmpla, voi încerca să îmi continui cariera pe alte platforme, la fel cum am reuşit să o fac pe TikTok”, spune Nealie Boschma, o creatoare de 27 de ani din Los Angeles. Boschma are 2 milioane de urmăritori pe TikTok, dar doar 278.000 pe YouTube, iar dacă TikTok dispare, plănuieşte să le ceară fanilor să o urmeze pe alte platforme.

Această incertitudine a devenit un semnal de alarmă pentru toţi creatorii de conţinut, care sunt acum mai conştienţi decât niciodată de necesitatea de a-şi diversifica audienţele pentru a supravieţui în faţa schimbărilor din peisajul digital.

În prezent, TikTok are aproximativ 115 milioane de utilizatori activi lunar în SUA, cu mult sub YouTube (258 milioane) şi Facebook (253 milioane). Dacă aplicaţia va fi suspendată, experţii estimează că YouTube, Facebook şi Instagram vor fi marii câştigători, având deja baza mare de utilizatori activi.

