Ciclonul care a măturat Europa ajunge în această noapte şi la noi. Deja, un sfert de ţară este sub cod galben de ploi şi furtuni, iar de mâine atenţionările se extind. În plus, ploile se suprapun cu un nor de praf saharian. În Germania, mai mulţi oameni au fost răniţi grav de un fulger, iar în Olanda din toalete a răbufnit gheaţă.