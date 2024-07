Furtunile au semănat probleme peste tot pe unde au trecut. În nordul ţării, un om a murit şi alţi doi au fost răniţi în timpul fenomenelor extreme. Şi vremea e tot mai neobişnuită de la zi la zi. Capitala şi multe judeţe din sud şi est sunt în acelaşi timp sub avertizare de caniculă, dar şi sub cod de ploi torenţiale şi vijelii. În următoarele ore, temperaturile vor scădea brusc cu 15 grade.

30 de localităţi din Maramureş au fost afectate de furtuna care a lovit cu puterea unui uragan. Fulgerele au împânzit cerul şi au făcut şi victime. Un bărbat care era cu animalele pe deal nu a mai avut timp să se adăpostească si a fost ucis de trăsnet. În Sighetul Marmaţiei, vijelia a smuls acoperişuri si bucăţi din faţadele blocurilor şi le-a purtat prin aer sute de metri. Şi copacii au fost doborâţi de vânt peste maşinile parcate. Un bărbat a fost rănit de o prelată luată de rafale. A fost transportat la spital cu răni la cap.

Furtuna a dat peste cap şi mersul trenurilor

Un bărbat de 50 de ani și mama lui de 74 de ani au fost salvaţi de salvamontisti după ce s-au aventurat pe munte si au ramas blocati in furtuna. Vijelia a luat pe sus un pod de lemn care face legătura între două localităţi. Ca să ajungă în Baia Mare la serviciu multi localnici fac un ocol de patru kilometri. Rafalele puternice au transformat o cabană într un schelet. Oameni din 20 de localiăţi au rămas în beznă.

"Reţelele de alimentare cu energie electrică a fost de asemenea afectate, iar 7.100 de consumatori au fost rămaşi nealimentaţi integral sau parţial", a declarat Dan Bucă, purtător de cuvânt Prefectura Maramureș. O avertizare nowcasting de cod roşu a făcut ravagii si în Suceava. Ploaia torenţială şi grindina de câţiva centimetri au lovit mai multe localităţi. În oraş, maşinile şi pietonii au înotat pe străzile inundate.

Furtuna a dat peste cap şi mersul trenurilor. În garnitura care face legătura dintre Bistriţa Năsăud şi Cluj a plouat ca afară. Două trenuri au fost oprite în gări din cauza ploii. Iar in Hunedoara, un copac uriaş a căzut pe defileul Jiului şi a blocat circulaţia câteva ore. În Gorj a avut loc un fenomen neobişnuit. Cerul a fost acoperit de fulgere, dar fără tunete. Şi asta pentru că norii s au ciocnit la o înălţine foarte mare. In acest timp, jumătate de ţară se confruntă in continuare cu caniculă.

După aproape trei săptămâni de caniculă, aerul este tot irespirabil în Capitală. Temperatura resimţită este de 40 de grade Celsius în Bucureşti. Vremea se schimbă, însă, peste noapte. Temperaturile vor scădea cu aproape 15 grade. Ţara este deja împărţită în două. Dacă în Giurgiu sunt 41 de grade la Arad sunt 20. Incet incet se raceste peste tot. Schimbarile bruste de temperatura au efecte asupra noastra. "Oscilaţiile de temperatură, în special peste 10 grade celsius, afectează în mod special pacienţii cu boli cronice pulmonare şi cardiovasculare. Poate să crească tensiunea, poate să declanşeze inclusiv infract mioardic, accidente vasculare", a declarat Bogdan Mincu, doctor in stiinţe medicale.

Meterologii anunta ploi puternice si vijelii de cod portocaliu. In zone unde nu au mai fost furtuni de 3 săptâmâni va ploua cat pentru o lună. "Vor fi intensificări ale vântului, la codul galben 50-70 de km/h, în timp ce la codul portocaliu se pot depăşi 90 km/h. Iar, de asemenea, este posibil, ca din loc în loc, să mai apară şi câte o vijelie puternică. De asemenea, căderea de grindină este posibilă", a declarat Andrei Meda, meteorolog ANM. Din weekend revine canicula şi vom avea din nou temperaturi peste 35 de grade Celsius.

