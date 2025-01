Încălzirea globală a devenit o realitate periculoasă. 2024 a fost cel mai fierbinte an din istoria măsurătorilor meteorologice.

"Anul 2024 a fost cel mai călduros an la nivel mondial, întrecând anul 2023 şi în România am avut aceeaşi situaţie, anul fiind iarăşi cel mai călduros, bătând din nou recordul anului 2023, ceea ce Este ieşit din comun pentru că statistic vobind să ai o asemenea avalanşă de recorduri doborâte an după an e deja foarte îngrijorător", spune Roxana Bojariu, climatolog.

Iar efectele se văd în dezastrele naturale, tot mai frecvente. Secetă şi indundaţii extreme, viscol şi căderi masive de zăpadă, chiar şi în zone care nu au cunoscut niciodată astfel de fenomene. Iar o parte importantă din calota glaciară a fost distrusă cu o viteză ameţitoare.

Temperatura medie la nivel global a trecut de 15 grade Celsius. Şi pentru România, 2024 a adus un nou record termic îngrijorător. Iar după cel mai fierbinte an din istorie, a urmat şi cea mai caldă lună ianuarie. În mijlocul lui Gerar, temperaturile sunt de aprilie.

Nici măcar băile în mare, în luna ianuarie, nu mai sunt ieşite din comun.

Ţara a fost astăzi împărţită în două anotimpuri. În timp ce la mare temperaturile sfidează iarna calendaristică, în vestul ţării au început deja ninsorile.

Jumătate de ţară a fost vizată astăzi de un cod galben de vânt puternic şi viscol la munte. Iar din această seară vremea se răceşte în toată ţara. După o săptămână ca de primăvară în Bucureşti, cu temperaturi ce au culminat cu 17.5 grade Celsius joi, vremea se va răci galopant. La final de weekend vor fi cel mult 5 grade, o valoare normală pentru mijlcoul iernii, dar luni şi marţi abia dacă se vor mai atinge 3 grade la amiază.

Specialiştii estimează că 2025 nu va bate recordul de căldură al ultimilor doi ani.

