UPDATE 11:30 Întârzieri pe calea ferată

Şapte trenuri au, duminică, la ora 11.00, întârzieri cuprinse între 10 şi 240 de minute la sosirea în Gara de Nord din Capitală. Cea mai mare întârziere, de 240 de minute, o are un tren plecat de la Constanţa.

Un alt tren, de la Galaţi, aparţinând CFR, are 200 de minute întârziere, iar un altul, tot de la Galaţi, aparţinând unei companii private, are 120 de minute întârziere. Un tren de la Iaşi are 100 de minute întârziere, iar un altul, de la Suceava are 80 de minute întârziere.

Circulaţia feroviară se desfăşoară cu dificultate, în sud - estul ţării, din cauza ninsorii şi a rafalelor de vânt care au provocat avarii pe reţeaua de alimentare cu electricitate. În Constanţa, un tren staţionează iar la şapte treceri la nivel cu calea ferată sunt defecte barierele automate. La Galaţi, din cauza avariilor produse pe reţeaua administrată de CFR, trei trenuri de persoane sunt oprite.

UPDATE 11:00 Tulcea: 12 autoturisme sunt blocate în zăpadă

Douăsprezece autoturisme sunt blocate în zăpadă pe drumuri din judeţul Tulcea, iar în ajutorul celor aflaţi în aceste maşini intervin pompierii, dar şi utilaje de deszăpezire.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că toate drumurile din judeţul Tulcea au fost închise, în urma prelungirii codului roşu de vânt puternic până la 16:00.

UPDATE 10:30 Aproape 60 de localităţi din Buzău şi Brăila, fără curent

Aproape 50 de localităţi din judeţul Buzău şi 10 din judeţul Brăila nu au curent electric din cauza vântului care a avariat reţelele de transport a energiei electrice. De asemenea, în judeţul Brăila mai multe trenuri de pasageri sunt blocate în gări.

UPDATE 10:10 Zeci de tronsoane de DN-uri blocate

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră (10:00), sunt închise din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile 36 tronsoane de drumuri naționale:

A. Județul BRĂILA:

1. DN 2B jud. Brăila - Buzău

2. DN 2F Pod Brăila între Brăila - Tulcea

3. DN 21 Brăila - jud. Ialomița

4. DN 21A Bărăganul

5. DN 22 Brăila - Râmnicu Sărat

6. DN 23 jud. Brăila - Focșani

B. Județul BUZĂU:

1. DN 2 Buzău - limită Vrancea

2. DN 2B Buzău - limită jud. Brăila

3. DN 2G Costești - limita jud. Ialomița

4. DN 22 Râmnicu Sărat - limită jud. Brăila

C. Județul CĂLĂRAȘI:

1. DN 3 Călărași - Lehliu

2. DN 3 Călărași - Mănăstirea

3. DN 3D Călărași - Fetești

4. DN 21 Călărași - limită jud. Ialomița

D. Județul CONSTANȚA:

1. DN 2A Mihail Kogălniceanu - Hârșova

2. DN 3 Murfatlar - Ostrov

3. DN 22 Lumina - Mihai Viteazu

4. DN 22A Hârșova - limită jud. Tulcea

5. DN 22C Murfatlar - intersecție A 2

6. DN 38 Topraisar - Vama Veche

E. Județul GALAȚI

1. DN 24 Bălăbănești - Tulucești

F. Județul IALOMIȚA

1. DN 2A Urziceni - limită jud. Constanța

2. DN 2C Slobozia - limită jud. Buzău

3. DN 3A limită jud. Călărași - mun Fetești

4. DN 3B Fetești - limită jud. Călărași

5. DN 21 Slobozia - limită jud. Brăila

6. DN 21A Țăndărei - limită jud. Brăila

G. Județul TULCEA

1. DN 2J Brăila - Măcin

2. DN 22 Tulcea - Măcin

3. DN 22 Tulcea - Constanța

4. DN 22A Tulcea - Hârșova

5. DN 22D Mircea Vodă - Atmagea

6. DN 22E Garvăn - I.C. Brătianu

7. DN 22F Nalbant - Horia

8. DN 22S Smârdan - Măcin

H. Județul VRANCEA

1. DN 23B Măicănești - Ciorăști

Autostrăzi cu circulaţia închisă: Traficul rutier este închis pe A2 București - Constanța, tronson kilometric 35-144, între localitățile Fundulea și Fetești.

DN-uri cu circulaţie restricţionată:

A. Județul BRAȘOV:

1. DN 73A între Râșnov și Predeal.

B. Județul CĂLĂRAȘI:

1. DN 3A între Lehliu și Fetești.

Toate porturile de la malul Mării Negre sunt închise.

Situaţia trenurilor:

Pe raza județelor Constanța și Tulcea, circulația a 29 trenuri este momentan suspendată. Totodată, circulația feroviară este închisă pe M 700, între Galați și Buzău, din cauza condițiilor meteorologice.

UPDATE 10:00 Prăpăd în Constanţa

Codul roşu de viscol puternic valabil pentru judeţul Constanţa a fost prelungit până duminică la ora 16, iar toate drumurile din judeţ au fost închise circulaţiei. De asemenea, 59 de localităţi nu au energie electrică.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa au anunţat că a fost prelungit codul roşu de viscol puternic, iar locuitorii judeţului au primit un mesaj Ro-Alert. Ei au fost anunţaţi că toate drumurile naţionale, judeţene şi autostrăzile sunt închise. Cetăţenii au fost sfătuiţi să evite deplasările şi să ia măsuri de adăpostire şi autoprotecţie.

Pompierii interveniseră până duminică, la ora 9.40, în cazul a 36 de copaci dărâmaţi de vânt, la 12 autoturisme avariate, la o stradă inundată, la 35 de autoturisme blocate sau înzăpezite, la patru microbuze, două autocare şi o cisternă, iar 215 persoane erau blocate sau înzăpezite în aceste vehicule.

Totodată, pompierii au mai îndepărtat patru stâlpi de electricitate, trei acoperişuri de locuinţă, un coş de fum şi un garaj, afectate de vânt. De asemenea, zece localităţi nu au apă potabilă, iar 59 au rămas fără energie electrică, iar 24 de trenuri au fost anulate.

UPDATE 08:40 Drumuri Naţionale închise

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că duminică, la ora 8.00, sunt închise din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile 20 de drumuri naționale. Un autocar plin cu ucraineni și două camioane s-au răsturnat în Ialomița.

În județul Brăila sunt închise DN 21 între jud. Brăila și Ialomița, DN 2B între jud. Brăila și Buzău, DN 22 între Brăila și Râmnicu Sărat, DN 23 între jud. Brăila și Focșani și DN 2F Pod Brăila între Brăila și Tulcea.

În județul Buzău nu se poate circula pe DN 2 Buzău – limită Vrancea, DN 2B Buzău – Brăila, DN 2G Costești - limita județ Ialomița și DN 22 Râmnicu Sărat – Brăila

În județul Constanța au fost închise DN 2A Mihail Kogălniceanu – Hârșova, DN 22 Lumina - Mihai Viteazu, DN 22A Hârșova – limită județ Tulcea, DN 3 Murfatlar – Ostrov și DN 38 Topraisar – Vama Veche

În județul Ialomița autoritățile au închis DN 21 Iazu și DN 21 Bărăganul – limită județ Brăila.

În județul Tulcea sunt închise DN 22A între Tulcea și Hârșova, DN 22D între Mircea Vodă și Atmagea, DN 22 între Tulcea și Constanța și DN 22 între Tulcea și Brăila.

De asemenea, există un drum național cu restricție de tonaj peste 3,5 tone, respectiv DN 73A între Râșnov și Predeal. Totodată, toate porturile de la malul Mării Negre sunt închise, din cauza viscolului.

În județele Constanța și Tulcea, 29 trenuri sunt momentan suspendate.

În Ialomița, pe DN 21 un autocar cu 30 cetățeni ucraineni s-a răsturnat, fără a rezulta victime. Alte două autocamioane s-au răsturnat, de asemenea fără victime, au precizat autoritățile.

Cod roşu de viscol şi ninsoare în Constanţa

Judeţul Constanţa a intrat în această dimineaţă sub cod roşu de ninsoare şi viscol. Peste 30 de utilaje au ieşit pe drumurile judeţene pentru a curăţa carosabilul. Vizibilitatea este extrem de redusă, iar vântul bate cu 100 de kilometri pe oră. S-a dat şi primul Ro-Alert de vreme severă, iar toate drumurile judeţene au fost închise din cauza vizibilităţii reduse.

Tot în această dimineaţă au fost semnalate şi cinci apeluri la 112. Între comunele Corbu şi Săcele o maşină a derapat şi a ajuns în sanţ. De altfel, şase judeţe se află în acest moment sub cod roşu de ninsori. În oraşul Constanţa, mai mulţi copaci puşi la pământ şi două acoperişuri au fost smulse de rafalele puternice.

50 de turişti au fost salvaţi de către salvamontişti, după ce au rămas blocaţi pe creasta Parângului Mic. După ce au văzut că s-a întunecat şi nu mai pot coborî, oamenii au sunat după ajutor. O echipă de salvatori montani a pornit în căutarea lor. În final, întregul grup a ajuns în siguranță, în stațiunea Parâng. În zonă a fost emis un cod portocaliu de vreme severă.

La Râncă, stratul de zăpadă măsoară 30 cm

În staţiunea Rânca, unde a nins mai bine de două zile, stratul de zăpadă depăşeşte 30 de centimetri. Iar pe Dumul Naţional 67C, care duce spre staţiune, mai multe utilaje au ieşit pentru a curăţa drumul.

A nins în majoritatea judeţelor din Moldova. În judeţul Bacău a fost cod portocaliu de viscol, iar în comuna Sascut un autotren a derapat, iar mai apoi s-a răsturnat şi a ajuns în şanţ. Şoferul ar fi adormit la volan.

În Suceava a fost cod galben de ninsori şi a nins cu fulgi mari de zăpadă toată noaptea. În comuna Sadova, şoseaua a fost acoperită cu un strat de omăt de un centimetru, motiv pentru care şi aici au ieşit mai multe utilaje de deszăpezire pe străzi.

La Braşov a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, iar în jur de 100 de utilaje au ieşit pe sectoarele de drumuri naţionale, după ce a nins ore în şir. Viscolul a afectat şi mersul trenurilor. Unele călătorii fiind complet suspendate, în special pe ruta Bucureşti Constanţa, şi Buzău Constanţa.

Probleme au fost şi la mare, unde porturile din Constanţa şi Midia a fost complet închise din cauza vântului puternic. Frontul rece al ciclonului venit in Marea Neagra a transformat ploile in ninsoare noaptea trecuta chiar si in Capitala. Chiar dacă nu s-a depus zăpada, primii fulgi de nea care au cazut le-au dat batai de cap soferilor.

Un bărbat a pierdut controlul volanului pe Şoseaua Doamna Ghica şi a dărâmat un stâlp de electricitate. Pasagera din dreapta a fost uşor rănită şi a fost îngrijită de medici la faţa locului. Pompierii au înlaturat cu dificultate stâlpul de pe carosabil, iar în tot acest timp traficul a fost blocat.

Probleme în Bucureşti din cauza vântului

Rafalele de vânt au creat probleme în Sectorul 6. Un copac a fost smuls din rădăcini şi a căzut peste două maşini parcate în faţa unui bloc. Nu au existat victime, însă autoturismele au fost serios avariate.

Seara trecută au fost convocate comandamentele de iarnă la nivelul ministerelor, pentru a pregăti măsuri de intervenţie dacă situaţia o va impune având în vedere avertizările meteorologice.

11 judeţe din estul României sunt până astăzi la ora 16.00 sub cod portocaliu de ninsori şi viscol, unde rafalele de vânt vor atinge 110 kilometri pe oră. Drumarii îi atenţionează pe şoferi că vizibilitatea va fi redusă până la 50 de metri şi le recomandă să evite deplasările care nu sunt urgente.

