Nu sunt imagini din Italia sau Elveţia, ci din România. La Topliţa furtuna de vară a umplut străzile oraşului cu bucăţi mari de gheaţă.

Furtuni puternice ca un uragan

CFR a oprit temporar traficul pe ruta Topliţa - Lunca Bradului, după ce mai mulţi copaci rupţi de furtună au căzut pe linia ferată. Tot din cauza vijeliei, peste 3 mii de oameni din mai multe localităţi din Harghita au rămas fără curent electric.

Codul roşu de furtună a adus gheaţă şi pe străzile din Cisnădie. În Bihor furtuna a lovit cu forţa unui uragan. Nimic nu a mai stat în picioare în faţa rafalelor de 70 de kilometri pe oră. Un loc de joacă a fost pus la pământ într-o clipă, iar un cort a fost luat pe sus.

Locuitorii din Arad au fost avertizaţi prin mesaje RO-Alert să rămână în case sau la adăpost. Fulgerele puternice au luminat cerul şi au făcut din noapte zi. Pe parcursul nopţii, meteorologii au emis 10 avertizări nowcasting cod roșu de furtuni pentru vestul şi nordul ţării. Iar alertele au continuat şi pe zi. Din cauza ploilor abundente, hidrologii au emis avertizare cod galben de inundații pentru râuri din 24 de județe.

În oraşul Comăneşti din Bacău, apele s-au revărsat deja, după o ploaie torenţială.

Temperaturi de foc în sudul ţării

În timp ce nordul e măturat de vijelii de cod roşu, sudul e sub cod rosu de caniculă. Temperaturile resimţite au trecut de pragul de 40 de grade în Slatina, Turnu Măgurele, Râmnicu Vâlcea, si Târgu Jiu.

Şi Capitala s-a înroşit la soare. Capitala fierbe în a 5-a zi consecutiv de caniculă. 35 de grade Celsius la această oră în termometre, iar zilele următoare se anunţă din nou destul de călduroase. Abia de miercuri, săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea cu 1-2 grade şi vom avea valori de 30-32 de grade celsius.

Greşeala frecventă pe timp de caniculă

În pieţe, vânzătorii s-au chinuit să păstreze fructele si legumele proaspete. la terase oamenii s-au racorit cu o bere rece. Greşit, spun medicii. Alcoolul e contraindicat pe caniculă.

"În această perioadă s-a observat un nr mai mare de pacineţi, in special cu afectiuni cardio vasculare evitarea expunerii la soare, in special in intervalulul 11-17, purtarea imbracamintii lejere, culri deschise, sa isi acoepere capul, sa consume multe lichide, ceaiuri, cu mai putin zahar, sa evite alvcoolul, consumul de cafea, sunt diuretice si determina deshidratare", ne spune Monica Ştefan, medic.

La spitale a fost plin de oameni care au venit sa cera ajutor dupa ce li s a facut rau pe stradă. Codurile roşii de furtuni şi caniculă expiră mâine, dar rămân în vigoare coduri galbene şi portocalii de vreme extremă.

