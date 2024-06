Video România, împărțită în două extreme. O zonă a fost acoperită de gheaţă în doar câteva minute, alta "fierbe" din cauza căldurii

România este, în acelaşi timp, sub avertizare de furtuni puternice şi temperaturi extreme. În plus, ne aşteptăm şi la depuneri consistente de praf saharian! Jumătatea vestică a ţării se află sub cod galben de vijelii. În Arad sau Timiş, ploile au făcut deja prăpăd, iar pe Transalpina a căzut grindină aproape o oră. În sud, în schimb, nu scăpăm de caniculă.