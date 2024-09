25 de grade în aer şi 24 în apă. Nu e de mirare că se face baie ca vara la mare. Şi în weekend se anunţă vreme bună pe litoral, iar gradul de ocupare e deja de 70%. "Discounturile pentru o noapte de cazare sunt de peste 15%. Pot sta pe plajă, piscină, piscina interioară, zonă de spa, masaje, tratamente corporale", a declarat Mihaela Clima, şef recepţie. Şi în Bucureşti astăzi a fost foarte cald, 28 de grade. Mulţi au apelat la garderoba de vară: tricou, pantaloni scurţi sau fustă şi papuci.

Un val de aer fierbinte din nordul Africii va avansa în următoarele zilei peste estul şi sudul Europei

Pe parcursul întregii săptămâni temperaturile vor creşte de la o zi la alta şi vom avea şi cu 10 chiar 11 grade mai mult faţă de temperaturile normale pentru luna septembrie. În weekend, va fi şi mai cald, vară în toată regula cu peste 30 de grade Celsius în unele zone. Spre exemplu, sâmbăt, în Capitală, vor fi 32 de grade. "Clar că e vorba de o perioadă de vară dar să ştiţi că această prelungire a verii uneori spre toamnă este ceva ce devine din ce in ce mai frecvent in ultimii ani. Anul trecut am avut temperaturi de peste 35 de grade Celsius chiar în a doua parte a lunii octombrie", a declarat Roxana Bojariu, climatolog.

Un val de aer fierbinte din nordul Africii va avansa în următoarele zilei peste estul şi sudul Europei. În weekend însă, aerul mai rece venit dinspre nord-vestul continentului va recâştiga terenul pierdut. Deşi ziua va fi vreme de plajă toată săptămâna, serile vor fi reci. "Noptile urmatoare minime undeva intre 6 si 15 grade, in general. În toată această toamnă trebuie să ne asteptăm la astfel de manifestări sau de treceri", a declarat Mihai Timu, meteorolog ANM.

De duminică, vremea se răceşte brusc chiar şi cu 10 grade Celsius. Furtunile care creează probleme în vestul Europei vor aduce ploi şi în ţara noastră. "Duminică ne asteptăm la instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice si intensificări ale vantului si cantităti de apă mai însemnate", a declarat Mihai Timu, meteorolog ANM. Meteorologii anunţă o iarnă caldă, cu temperaturi pozitive, ce nu vor scădea sub 2 grade Celsius.

