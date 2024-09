Video "Timpul s-a dezlănţuit". A nins ca-n toiul iernii pe Transalpina. Între Rânca și Obârșia Lotrului, drumarii au scos utilajele pe şoseaua acoperită de zăpadă

Vreme ca-n toiul iernii la jumtatea lunii septembrie! Dacă estul ţării s-a aflat sub ape, la 1.900 de metri altitudine, primi fulgi de nea au creat un peisaj autentic de iarnă.Tempereturile au scăzut rapid sub limita îngheţului, iar drumarii s-au grăbit să scoată utilajele pe şoselele acoperite de ninsoare. Salvamontiştii sfătuiesc şoferii care vor să traverseze Transalpina, peste masivul Parâng, să fie pregătiţi pentru condiţii de iarnă.