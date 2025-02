Dimineaţă, mercurul din termometre a coborât - din nou - sub 10 grade Celsius la Bucureşti şi în Moldova, Transilvania şi Oltenia.

Val de aer polar peste România

Temperaturi minime în această dimineaţă:

-18°C Obârşia Lotrului

-17°C Poiana Stampei

-16°C Miercurea Ciuc

-16°C Topliţa

-15°C Joseni

-14°C Întorsura Buzăului

-13°C Bucureşti Băneasa

-13°C Brașov>

La Cluj-Napoca, temperatura a scăzut cu peste 15 grade Celsius faţă de săptămâna trecută.

Minus 9 grade Celsius indică termometrele la Cluj-Napoca, acum, la ora 8 şi jumătate dimineaţa. Chiar şi îmbrăcat extrem de gros, în straturi din cap până în picioare nu prea îţi vine să stai afară, iar treaba cea mai grea şi rece cade tot pe şoferi pentru că maşinile sunt îngheţate bocnă.

La Suceava, unde au fost minus 11 grade Celsius în zori, vânzători au folosit tehnica hainelor în straturi ca să reziste gerului.

"Am vreo 4 pulovere pe mine, plus hăinuţa asta şi mai am o vestă rezervă". "Când se schimbă vremea o perioadă de 10 zile până ne adaptăm cu ea luăm fructe, vitamina C, schimbăm un pic stilul de viaţă", au declarat localnicii.

Persoanele în vârstă şi cele care suferă de boli cronice trebuie să evite să umble prin ger, spun medicii.

"Pot să apară clasicele degerături dacă este suficient de frig, dar pe lângă asta poate să afecteze funcţia inimii poate să afecteze funcţia plămânilor, poate să crească răspândirea infecţiilor aeriene", a declarat Bogdan Mincu, doctor în ştiinţe medicale.

Vremea se mai îmblânzeşte joi, dar nu va dura mult. De sâmbătă, gerul se întoarce în aproape toată ţara.

