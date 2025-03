Vijelii puternice au fost în toată ţara, iar pagubele sunt însemnate. Urmările furtunilor au făcut şi victime. În Vrancea în centrul comunei Năruja un bărbat de 80 de ani a murit, lovit de un arbore doborât de vânt. Omul ieşise la magazin când copacul a căzut şi l-a strivit. Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Vestul ţării, sub cod roşu de furtuni

În Arad, oamenii care au ieşit pe stradă au făcut slalom printre obiecte purtate de vânt. O femeie s-a trezit cu un tomberon de metal în faţa ei.

Şi în judeţul Alba vântul a fost atât de puternic încât a luat pe sus acoperişurile blocurilor.

În sudul ţării, dar şi in zone de munte a căzut grindină.

"Căderi de grindină, atât în zona montană, cât şi în zona judeţului Prahova. Şi chiar şi vijelie în partea de vest a teritoriului. Nu excludem probabiltatea de a apărea noi coduri, chiar şi portocalii şi roşii pentru astfel de manifestări", a declarat Oana Păduraru, meteorolog ANM.

La Rânca, a plouat cu gheaţă

A plouat cu gheaţă şi la Rânca, în judeţul Gorj. Aici, pentru a evita problemele şi pentru a curăţa carosabilului, pe străzi au ieşit mai multe echipaje.

Situaţia nu a fost diferită nici în Teleorman, acolo unde în cel mai scurt timp, străzile au fost pline de apă, iar vântul puternic a luat pe sus mai multe acoperişuri ale locuinţelor.

La munte, rafalele au trecut de 120 km/h. În Poiana Braşov, instalaţiile pe cablu au fost închise, iar schiorii nu au putut urca pe munte. Abia după încetarea furtunii au început să se vadă adevăratele pagube rămase în urma ei.

O furtună de 20 de minute a făcut prăpăd în Bucureşti

În Capitală, o furtună de doar 20 de minute a inundat străzile, iar traficul a fost dat peste cap. Zeci de copaci au fost doborâţi de vântul puternic. Unii au ajuns pe trotuar, iar alţii pe maşinile oamenilor. Însă, după furtuna puternică care i-a speriat pe mulţi, oamenii au putut vedea curcubeul.

La Bistriţa, mulţi oameni au ieşit din locuinţe pentru a-şi verifica maşinile după ce o antenă amplasată pe acoperişul blocului a fost luată de vânt.

"Dintr-o dată s-a înnegrit cerul", spune un bărbat.

În Alba însă, maşinile oamenilor nu au scăpat neavariate după ce vântul puternic a smuls acoperişurile. "N-am mai întâlnit aşa forţă până acum. Probabil că peste 120 km", a mărturisit un localnic. "Eram în casă şi am auzit o bubuitură. Noi stăm fix vis-a-vis şi am urcat la etaj şi când m-am uitat pe geam am văzut cum e luat acoperişul şi maşina asta e făcută praf", spune o femeie.

Meteorologii anunţă că vremea nu o să rămână la fel de urâtă în zilele următoare. Sâmbătă, vremea va fi extrem de caldă, se vor atinge temeraturi de vară, 30 de grade la umbră în sudul ţării. Apoi vremea se schimbă radical. La începutul săptămânii viitoare temperaturile vor scădea în toată țara chiar şi cu 20 de grade.

