Dimineaţa iarnă, la prânz vară. Am schimbat vremea, în doar câteva ore. Au fost diferenţe de temperatură de până la 25 de grade. Valori mai degrabă normale pentru luna mai. Bucuria ne trece repede dacă nu suntem atenţi, spun medicii. Trecerea bruscă de la frig la cald ne lasă fără apărarea în faţa virozelor.

În Bucureşti, de dimineaţă, am tremurat la -4 grade. Spre prânz, am schimbat anotimpul. Soarele a ridicat temperatura până la 21 de grade. Fix ca într-o zi de mai. În aproape toată ţara am trecut în doar câteva ore de la frig la căldură.

La malul mării s-a profitat la maximum de răsfăţul razelor

Mulţi dintre cei care au venit astăzi pe plaja din Constanţa au renunţat la geacă şi s-au plimbat pe malul mării în tricou. Au fost 20 de grade Celsius, dar sub razele soarelui s-au resimţit până la 25 de grade Celsius, atât au indicat astăzi termometrele.

Vezi și

Şi în Craiova s-a schimbat garderobă pe repede înainte. Iar schimbările bruşte de temperatură ne lasă vulnerabili.

"Ne afectează în primul rând asupra imunităţii. Avem o imunitate mai scăzută mai ales după valul de viroze care tocmai ce începe să se încheie. Cele mai expuse persoane sunt în primul rând sugarii, dar şi persoanele adulte, care au boli cronice", explică Bianca Vintilescu, medic şi conferenţiar universitar.

Fructele, legumele, dar şi hidratarea sau mişcarea ne sunt aliaţi

"Legumele şi oleaginoase au foarte multe vitamine şi ne ajută la imunitate. Vorbim şi de vitamina C pe care o găsim şi în citrice şi în lămâi, şi în verdeţuri. Vorbim de zinc, care se găseşte în migdale, în nuci. Avem nevoie de astfel de alimente şi pentru aceste schimbări de temperatură", precizează Iuliana Petrișor, specialist diabet și boli de nutriție.

Temperaturile, mai degrabă obişnuite pentru luna mai sau iunie, rămân până la mijlocul săptămânii viitoare. Atunci se mai răcoreşte şi apar ploile slabe cu tunete şi fulgere. Plus, un nor de praf saharian traversează ţara.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare că schimbările din programul Rabla vă ajută? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰