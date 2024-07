Vara extremelor continuă să aducă haos în lume. Milano a fost lovit de furtuni, în timp ce Spania se confruntă cu temperaturi de peste 40 de grade. Grecia şi Slovenia sunt mistuite de incendiile de vegetaţie care se răspândesc rapid către aşezări. China, în schimb, este sub apă după o serie de ploi torenţiale care au luat viaţa a cinci persoane.

După zile întregi cu temperaturi insuportabile, Milano a fost lovit ieri de furtuni. Vântul a bătut cu putere şi a smuls acoperişurile, iar mai multe maşini au fost distruse de bucăţile de tablă căzute. Pompierii au răspuns la zeci de apeluri.

Vremea la extreme în Europa

"Am simţit o mare bubuitură şi am ieşit să văd. Am văzut cum totul era complet descoperit, casa de lângă...", spune un localnic.

Vezi și

Spania se topeşte însă sub primul val de caniculă din această vară. Termometrele din staţiile de autobuz din Madrid au arătat şi 47 de grade celsius şi meteorologii avertizează că o să urmeze alte zile de foc.

"Este prea cald, acum că vizitez Madrid, simt că mă topesc. Am nevoie de nişte gheaţă. Căldura este prea puternică. Îmi umplu sticla cu apă de fiecare dată când văd o fântână", spune un spaniol.

Incendii de vegetaţie în Slovenia şi Grecia

Incendiile de vegetaţie continuă să distrugă pădurile greceşti. O tabără de copii a fost evacuată ieri după ce focul s-a apropiat periculos de aproape de locaţie.

Şi Slovenia este mistuită de flăcări. Peste 150 de hectare au ars, iar aproape 200 de pompieri şi patru elicoptere s-au luptat cu incendiul. Inclusiv Ministerul român al Afacerilor Externe a emis o atenţionare de călătorie.

Nu doar Europa este lovită de vremea extremă. În centrul Chinei, cinci persoane şi-au pierdut viaţa şi alte opt sunt dispărute din cauza ploilor torenţiale. Inundaţiile au dus şi la distrugerea a zeci de drumuri.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Credeţi că au procedat corect autorităţile din Marea Britanie în cazul copiilor români? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰