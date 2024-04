Opriţi planeta - se încinge situaţia! Am avut cea mai fierbinte zi de 15 aprilie din istorie ! Dimineaţa a început cu temperaturi-record la 66 de staţii meteo, iar la prânz era deja caniculă ca în luna lui Cuptor. Localnicii din sudul ţării au simţit că se topesc la 37 de grade Celsius. Vremea anormală continuă cu variaţii de temperatură la fel de nefireşti şi periculoase.

Valul de aer fierbinte, venit din Africa, a încins România ca în plin sezon estival. Plajele din Mamaia au fost neobişnuit de aglomerate la mijloc de aprilie. Nisipul fierbinte şi oamenii răspândiţi pe nisip au creat senzaţia că a început vremea vacanţelor.

Vremea ca-n plină vară în România

"Temperaturi ca în mijlocul verii. Astăzi, la malul mării, au fost maxime de 25 de grade Celsius. Unii au făcut plajă, iar alţii au făcut o baie în mare. Iar asta pentru că apa se încălzeşte din ce în ce mai mult, are 15 grade Celsius", arată Andreea Filip, reporter Observator.

"Am şi întins câteva şezlonguri să stea lumea. Nu percepem taxă pe ele. Ne bucurăm de o primăvară ca în vară", spune Razvan Chițan, administrator plajă. "Anul acesta am început mai devreme sezonul de plajă şi dacă tot avem posibilitatea am zis să profităm", mărturiseşte o femeie.

Tineri: Am ieşit puţin să ne jucăm cu mingea, să ne răcorim cu un suc rece, cu o bere.

Reporter: V-aţi şi bronzat, uite.

Tineri: Ne-am şi înroşit chiar.

Surprinşi de atâta soare şi cer senin, unii turişti au rămas şi astăzi pe litoral.

Reporter: Cum aţi reuşit să prelungiţi weekendul? Sunteţi norocoşi.

Bărbat: L-am păcălit din cauza ei (n.r. arată spre fetiţă). Am mai stat un pic.

Meteo Bucureşti. Temperaturi de 35 grade Celsius

Atmosfera s-a încins şi mai mult la Bucureşti. Între betoane şi pe străzile pline de noxe, oamenii abia au respirat. Temperatura resimţită a atins 35 de grade Celsius, prag de la care este oficial, caniculă, din punct de vedere meteorologic. Bucureştenii s-au topit sub dogoarea soarelui şi au alergat după umbră. Relaxarea pe marginea lacului, îngheţata şi băturile reci au fost gura de oxigen după care toţi au tânjit.

Reporter: Nu aţi mai putut să rezistaţi în tricou, atât de cald e.

Bărbat: Nu mai pot. La vară o să ne aşteptăm la 50 de grade.

Vremea anormală a făcut să înflorească mult mai devreme castanii - de obicei, asta se întâmpla abia la mijlocul lui mai. "Ziua este excelentă, dar nefirească pentru perioada în care suntem", spune o femeie.

Soarele a fost aprig şi în Oltenia. La o oră de Craiova, Bechet a fost cel mai fierbinte oraş din ţară - temperatura resimţită a fost 37 de grade Celsius.

Vremea se schimbă radical. Furtuna Renata va lovi România

Temperaturile surprinzătoare, cu 15 - 17 grade mai mari decât în mod normal, sunt începutul unei veri extreme, spun meteorologii. Ne aşteaptă un duş rece, adus din nordul Europei de furtuna Renata.

"Canicula de aprilie a adus temperaturi neobişnuit de mari pentru această perioadă. Dar, dacă astăzi am simţit nevoia să căutăm adăpost din calea soarelui nefiresc de fierbinte, de miercuri va trebui să ne ferim de ploi abundente. Plus că temperaturile vor scădea la sfârşitul săptămânii la jumătate faţă de astăzi", spune Ana Grigore, reporter Observator.

"Vor fi averse, însoţite de descărcări electrice, de intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vântul va putea avea şi aspecte de vijelie. Se vor concentra mai mult în centrul, nordul şi estul teritoriului şi mai ales pe parcursul zilei", spune Sorana Işoiu, meteorolog ANM.

De săptămâna viitoare, vremea se va încălzi, treptat, cu câte un grad pe zi. Pentru 1 Mai sunt prognozate temperaturi de 20 de grade Celsius, mai mici decât media.

