A cumpărat un vas de croazieră şi a cheltuit peste 1 milion de dolari în renovare. Apoi, visul său s-a scufundat: "Mă bântuie și nu pot să dorm"

Antreprenorul în tehnologie din Utah a petrecut aproximativ 15 ani restaurând cu minuțiozitate vasul de croazieră de 89 de metri, care conține 85 de cabine, o piscină și un teatru, și chiar s-a mutat la bord cu partenera sa Jin Li.

Willson spune că și-a folosit toate economiile în proiectul său. Povestea impresionantă a devenit virală.

Nava visurilor. Cum a început totul şi ce a mers prost

Scopul său final a fost să transforme nava într-un muzeu, dar lucrurile nu au mers conform planului.

În octombrie 2023, Willson a luat decizia dureroasă de a vinde nava, care a început să se scufunde după doar șapte luni. Acum viitorul ei pare sumbru.

„Ne-a plăcut extrem de mult timpul petrecut cu acea navă”, a spus Willson pentru CNN Travel. „Să o pun la vânzare) a fost probabil cel mai greu lucru pe care l-am făcut în viața mea. Mă bântuie și nu pot să dorm din cauza asta. Nu sunt fericit de decizia luată.”

Legătura de lungă durată a lui Willson cu nava de croazieră, construită în Germania, a început când a dat peste o listă de vânzare pe site-ul de anunțuri clasificate Craigslist și a decis să investigheze. Simțindu-se inspirat, Willson a decis să-și cumpere propria bucată de istorie. El nu a vrut să dezvăluie cât a cheltuit, dar spune că a reușit să „încheie o afacere foarte bună cu proprietarul”.

După ce a făcut câteva săpături, a descoperit că nava, inițial numită Wappen von Hamburg, a fost construită de șantierul naval Blohm and Voss în 1955 și a fost primul vas mare de pasageri construit de Germania după al Doilea Război Mondial. Odată ce a cumpărat nava, Willson a aranjat ca aceasta să fie mutată în orașul fluvial Rio Vista din California, unde a stat un an, și a redenumit-o Aurora după ce și-a petrecut prima noapte la bord.

„M-am trezit cu unul dintre cele mai strălucitoare răsărituri pe care le-am văzut vreodată”, a spus Willson pentru CNN în 2022. „Se forma un efect de tip Aurora cu norii și apa. Îmi amintesc că la vremea aceea – Aurora - era un nume potrivit.”

Ulterior lui Willson i s-a oferit un spaţiu în Pier 38 din San Francisco, un aranjament care s-a încheiat după aproximativ trei ani. În 2012, el a transferat nava înapoi în Delta California, cel mai mare estuar din California, acostând Aurora la Herman & Helen’s Marina din Little Potato Slough, situat la aproximativ 24 de kilometri de orașul Stockton din Valea Centrală a Californiei.

„Am vrut-o în apă dulce și am vrut-o în apă puțin adâncă”, explică el. „Deci a fost absolut cea mai bună locație posibilă pe care am fi putut-o pune.”

Marina lui Herman & Helen s-a închis câțiva ani mai târziu, dar nava a rămas la fața locului. Deși nu avea experiență anterioară de lucru pe nave, Willson s-a spetit să ofere o nouă viață Aurorei, dedicând nenumărate ore renovării acesteia, cu ajutorul voluntarilor.

„Cred că am avut 10 zone solid restaurate și amenajate meticulos. Erau zonele principale şi am fost destul de mândri de asta. Deci făceam o treabă destul de bună. Am avut ingineri marini implicați. (Nu au lipsit) oamenii care veneau să dea o mână de ajutor”, a povestit el.

Proiectul a devenit extrem de costisitor

„Lucram la piscină și la punțile din față și am replatit tot oțelul”.

În afară de câteva donații mici, Willson spune că a finanțat el însuși cea mai mare parte a lucrărilor de renovare. Deși nu este sigur de suma exactă pe care a cheltuit-o pentru întreținerea navei și pentru „a trece mai departe” de-a lungul anilor, el estimează că suma depășește cu mult 1 milion de dolari.

„Făceam progrese grozave cu Aurora”, spune el. „Am avut un canal YouTube de succes. Totul arăta grozav.”

Cu toate acestea, Willson spune că s-a confruntat cu multe păreri din partea localnicilor, care nu erau încântați să aibă o navă dezafectată atât de uriașă ancorată în apropiere. Faptul că o altă navă mare, Canadian MineSweeper HMCS Chaleur, care era ancorată în aceeași zonă, s-a scufundat în 2021 cu siguranță nu a ajutat lucrurile.

Potrivit lui Willson, el a primit „un preaviz de trei zile pentru a renunța” în „mai multe ocazii”, dar autoritățile locale nu „au pus în fapt niciodată o evacuare”. El continuă explicând că lucrurile au ajuns la un final atunci când remorcherul militar Mazapeta din anii 1940, staționat lângă Aurora, s-a scufundat și el în ianuarie, creând o „problemă de poluare”.

„Totul s-a schimbat din acel moment”, spune el, explicând că s-au implicat diverse agenții locale și a devenit clar că „nu exista într-adevăr niciun viitor pentru Aurora” în acea locație.

Deși Willson s-a gândit să mute nava, el spune că a aflat că calea navigabilă ar fi avut probabil nevoie de „dragare în valoare de un milion de dolari pentru ca noi să ieșim”. „Așa că am fost oarecum blocați acolo”, adaugă el.

În timp ce erau disperați să termine ceea ce au început, Li spune că situația a început să coste foarte mult, iar el şi partenera sa au înţeles că nu mai au altă opţiune decât să „treacă la următorul capitol”.„Poate că Aurora nu era în locul potrivit”, reflectă ea. „Poate că dacă Aurora ar fi fost într-un alt stat sau într-o altă țară, ar fi fost diferit.”

Decizia de a renunţa şi de a vinde nava

Când a apărut un cumpărător interesat care părea la fel de pasionat să salveze nava, au decis să o vândă.

Willson subliniază că avea toată încrederea că individul era persoana potrivită pentru a îngriji nava şi pentru a o menţine funcţională. De-a lungul anilor, a primit mobilier de la alte nave istorice pentru Aurora, pe care le-a lăsat la bord, împreună cu diverse opere de artă.

Întrebat despre starea generală a navei la acea vreme, Willson spune că, deși au existat nişte probleme când a cumpărat-o prima dată, erau superificiale şi au fost reparate imediat. Cu toate acestea, în mai, Biroul șerifului din județul San Joaquin a anunțat că Aurora se scufundă.

„S-a stabilit că nava s-a fisurat şi ia apă, iar în prezent se scurge motorină și ulei în Delta Waterway”, se arată într-o declarație postată pe X, pe 22 mai. Nava a fost preluată ulterior de Garda de Coastă din SUA, confirmându-se că a fost schimbat recent proprietarul. „În ultimele câteva săptămâni, contractorii - Global Diving and Salvage și subcontractanții, au reușit să ţină nava pe linia de plutire și au îndepărtat aproximativ 21.675 de galoane de ulei, 3.193 de galoane de deșeuri periculoase și cinci containere de resturi menajere din navă”, potrivit unei declaraţii făcute de Biroul de Prevenire și Răspuns al Deversărilor din California, pe 28 iunie.

De atunci, orașul Stockton a preluat operațiunea. Potrivit lui Connie Cochran, ofițer de relații comunitare pentru orașul Stockton, „nu a existat o proprietate clară” pentru Aurora atunci când s-a produs situația, iar orașul „descoperă în prezent modalităţi c prin care să scape de navă”.

„Sperăm să o scoatem de acolo în următoarele săptămâni”, a spus Cochran pentru CNN, subliniind că dimensiunea navei, împreună cu locația sa, într-o zonă care nu se află de fapt în limitele orașului, au a făcut lucrurile și mai dificile. Cochran spune că următoarea etapă va fi stabilirea dacă nava, pe care a descris-o drept un „pericol public” și un „pericol pentru mediu”, este suficient de „structural stabilă” pentru o remorcare într-o locație unde poate fi salvată.

În ce stare se află acum vasul de croazieră

Deși Cochran nu a putut să ofere o estimare a costurilor pentru operațiunea în desfășurare, care a atras contractori cu cunoștințe de specialitate, ea spune că orașul speră să „recupereze” o parte din acestea. Willson, care susține că a depus schimbarea proprietarului pentru Aurora la centrul de documentare a navei de la Garda de Coastă, spune că a fost surprins când a aflat că nava s-a scufundat parțial.

„Nu am văzut-o scufundându-se”, spune el. „Am avut grijă de ea timp de 15 ani și nu am avut nicio problemă”

CNN nu a putut confirma independent proprietarul înregistrat al navei. „Am întreținut meticulos acea navă”, adaugă Willson. „Am verificat totul de mai multe ori în fiecare zi. Am fost pe ea tot timpul... Pur și simplu mă întristează enorm”

Willson s-a confruntat cu critici grele pentru că aparent a abandonat Aurora, locuitorii locali exprimându-și îngrijorarea cu privire la costurile pierdute de orașul Stockton după implicarea în remorcarea vasului. El recunoaște că i s-a părut dure unele comentarii, dar nu a renunțat la navă și intenționează să facă tot ce poate pentru a ajuta cumpărătorul să o recupereze, cu scopul de a preveni ca aceasta să fie casată.

„Nu vreau să-i dau drumul”, adaugă el, potrivit CNN. „Dar nu mai este nava mea.”

Willson se uită înapoi la timpul petrecut pe vasul de croazieră cu drag, povestind cum i-a descoperit numele original după ce a îndepărtat „șase sau șapte straturi de vopsea” când a început iniţial lucrările.

Mai târziu, a aflat că nava a fusese inspiraţie pentru serialul de televiziune „The Love Boat”, precum și un loc de filmare pentru sediul organizației Spectre în filmul Bond din 1963 „From Russia with Love”. Nava a servit ca navă de croazieră timp de aproximativ doi ani, spune Willson, trecând prin mai mulți proprietari diferiți, precum și prin nume, înainte de a fi acostat în Vancouver. A fost remorcat la Alameda, California în 2005, după și mai multe schimbări atât în ​​ceea ce privește proprietatea, cât și numele. Nava urma să fie transformată într-un iaht de lux la un moment dat, dar acest lucru nu s-a realizat niciodată.

Ulterior, a rămas la Alameda câțiva ani, înainte de a fi achiziționat de un om de afaceri, care a continuat să o listeze pe Craigslist.

Willson spune că nava era în stare proastă și „ceda încet în fața apei” înainte să vadă acea reclamă în 2008.

„Nimeni nu știa care este istoria navei”, spune el. „Și de-a lungul timpului, am expus atât de mult din istoria sa. Am transformat-o dintr-o navă mare care plutea ruginind, într-una dintre cele mai faimoase nave de croazieră de epocă din lume. Și trebuie să fiu mândru de asta.”

Willson spune că îl doare să vadă că atât de multe nave istorice sunt casate și speră că lucrurile se vor arăta diferit pentru Aurora, chiar dacă trebuie să privească cum se desfășoară evenimentele de la distanță, nemaifiind proprietarul de drept al vasului.

„Au mai rămas doar trei nave istorice în Statele Unite, iar un altul dintre ele este pe cale să-și vadă soarta pecetluită”, spune el, referindu-se la paza oceanică retrasă SS United, căruia i s-a ordonat să părăsească râul Delaware din Philadelphia. „Așadar, va rămâne doar Queen Mary (un transatlantic retras ancorat la Long Beach, care acum este o atracție turistică populară). Deci este foarte trist să vezi astfel de nave faimoase - demontate în cele din urmă pur și simplu, mai ales fără un motiv întemeiat”

Willson a primit foarte mult sprijin din parteavoluntarilor, în perioada în care renova vasul de croazieră. unii oameni veniseră special în California doar pentru a o vedea şi pentru a face parte din proiect. De asemenea, a reuşit să formeze o comunitate uriaşă cu 12.000 de oameni care îi urmăreau procesul de restaurare pe Facebook, iar peste 80.000 se abonaseră la canalul său de Youtube.

„A fost un vas devenit viral”, spune el. „Și a atins într-un fel inimile tuturor. Până în ziua de azi, stau treaz de multe ori noaptea gândindu-mă la asta. Gândindu-mă: Ce pot face pentru a ajuta? Și, în același timp, nu vreau, știi, să-mi depășesc limitele.”

Willson și Li, care de atunci au părăsit California, caută în prezent un nou proiect, subliniind că vor de data aceasta ceva pe uscat, eventual o biserică veche sau un conac pe care să îl restaureze.

„Nu l-am găsit pe cel potrivit”, spune Willson, adăugând că „aproape că au ajuns la o înțelegere de câteva ori”.

Experienţa care le-a schimbat viaţa

Deși cu siguranță lucrurile nu au ieșit așa cum a sperat, Willson nu regretă că a cumpărat nava și spune că ar face totul la fel dacă ar avea de ales. De fapt, el își descrie amintirile cu nava și „eforturile depuse în conservarea ei” ca fiind unele dintre cele mai bune momente din viața lui.

„Nu am avut niciodată un regret că am salvat vasul”, adaugă Willson, care spune că nu a mai vizitat Aurora de la începutul anului. "A fost un succes? A-l ține pe acest Pământ încă 15 ani, când probabil s-ar fi scufundat și apoi (a fost) casat...Nu am niciun regret pentru ceea ce am făcut. A fost o experiență grozavă şi a arătat multor oameni abilitățile mele. Nu puteam cere nimic mai mult.”

Li este, de asemenea, pozitivă în ceea ce privește viitorul Aurorei, în ciuda precarității poziției sale actuale, indicând nenumăratele eșecuri cu care s-au confruntat în mulți ani de când a fost construită.

„Aurora este o luptătoare”, spune Li. „Vreau să spun, ea se luptă mereu să rămână la suprafaţă. A fost vândută şi a ajuns în mâinile multora. A fost abandonată. A fost aproape casată. Dar ea încă plutește astăzi. I-am spus lui Chris: Poate că este o poveste tristă pentru noi. Nu am putut-o muta pe Aurora mai înainte. Dar cel puțin Aurora se luptă în propria ei bătălie. Ea nu vrea să fie casată... Wappen von Hamburg nu vrea să moară.”

