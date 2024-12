După aproape 20 de ani de prezenţă pe piaţa din România, nemţii de la E.ON anunţă că pleacă. Cei 3,4 milioane de clienţi, mulţi dintre ei în Ardeal şi Moldova, vor fi transferaţi automat către compania maghiară MVM. Pentru abonaţi, nu se schimbă nimic, dau asigurări cele două părţi.

Ungurii de la MVM au cumpărat compania de furnizare contra unei sume care nu a fost dezvăluită. Tranzacţia între cele două părţi are nevoie de un aviz de securitate din partea statului român. Mai exact, din partea Comisiei de examinare a investițiilor. Dacă vor fi identificate probleme, atunci cazul va merge mai sus, la CSAT.

MVM este un gigant controlat de statul maghiar, adică de anturajul premierului Orban

MVM este un gigant controlat de statul maghiar, adică de anturajul premierului Orban, care deține practic monopolul pe energie electrică și gaze. "Dacă vom avea vreo rezervă, cu siguranţă o vom semnala instituţiilor care se vor ocupa de eventuala aprobare a acestui demers", a declarat Sebastian Burduja, ministrul Energiei.

Potrivit unor surse, grupul german a pierdut mult din cauza schemei de plafonare şi încă mai trebuie să recupereze bani de la stat. "Cu acest sistem de plafonare-compensare am descurajat investitorii, mai ales aceştia din zona de furnizare. Am protejat toti consumatorii indiferent de posibilitatile lor materiale. Efortul financiar de cash revenind exclusiv furnizorilor. Şi acum sunt datorii la furnizori pe care le are statul român de un miliard", a explicat Corina Murafa, expert în energie.

E.ON a negociat pentru vânzarea furnizării de gaze și electricitate cu Romgaz și OMV Petrom

E.ON a negociat pentru vânzarea furnizării de gaze și electricitate cu Romgaz și OMV Petrom, însă discuţiile nu s-au mai concretizat. "Din evaluările pe care aceste companii le-au făcut, a rezultat că nu se puteau apropia de oferta pe care a făcut-o compania MVM", a precizat Sebastian Burduja, ministrul Energiei.

"Am înţeles că cei de la MVM o consideră o tranzacţie strategică şi au decis să plătească mai mult decât preţul pieţei. Statul ar trebui să aprobe această tranzacţie, pentru că este între două companii europene, dar, în acelaşi timp, să le propună partenerilor din Ungaria ca aceştia să cedeze 50% din ce au cumpărat, la preţul la care au cumpărat", a adăugat Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei.

În ultimii ani, din România au plecat numeroase companii mari, precum Chevron, Exxon, CEZ şi Enel. În loc, au venit unele mai mici, precum PPC sau Premier Energy.

