Adrian Căpraru, tânăr antreprenor din Gorj, s-a întors în Târgu Jiu, deși cei din jur se așteptau să plece din țară. A pornit de la zero, cu o finanțare de aproximativ 60.000 de euro, iar compania sa produce astăzi piese pentru clienți din zece țări europene, scrie Profit.ro .

Afacerea pornită de la zero de un tânăr din Gorj, într-un apartament, a ajuns la aproape un milion de lei - Sursa: Profimedia

Un tânăr antreprenor din Gorj a transformat cinci imprimante 3D, instalate într-un apartament, într-o afacere cu aproape un milion de lei cifră de afaceri anuală. Adrian Căpraru este fondatorul 3Descu, o companie din Târgu Jiu care produce piese prin imprimare 3D pentru clienți din România și din alte state europene.

Povestea sa este una a revenirii acasă și a dezvoltării unei afaceri într-un oraș din afara marilor centre economice ale țării. În loc să își construiască un viitor în străinătate, antreprenorul a ales să investească în Gorj, mizând pe cererea pentru componente realizate prin imprimare 3D și pe oportunitățile oferite de piețele europene.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, compania a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 982.354 de lei, în creștere cu 75% față de anul precedent, și un profit net de 558.087 de lei.

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La început, Adrian Căpraru se ocupa singur de toate activitățile firmei: răspundea solicitărilor clienților, pornea imprimantele, pregătea coletele și emitea facturile.

Adrian Căpraru: "Am început cu cinci imprimante 3D într-un apartament mic"

"Am început cu cinci imprimante 3D într-un apartament mic. Eu eram toată firma", a povestit antreprenorul, potrivit Profit.ro.

Astăzi, compania operează aproximativ 200 de imprimante de tip FDM și SLA, tehnologii care permit realizarea pieselor din materiale diferite, în funcție de cerințele proiectelor.

Fabrica funcționează pe Calea București din Târgu Jiu, iar activitatea s-a extins dincolo de piața locală. Până în prezent, 3Descu a livrat aproximativ 1.200 de comenzi pentru 450 de clienți din zece țări ale Uniunii Europene.

Germania, principala piaţă

Germania este principala piață externă, reprezentând aproximativ 45% din totalul comenzilor.

"Toată lumea se aștepta să plec. Dar un colet pentru Germania pleacă din Târgu Jiu la fel de repede ca din București. Am vrut să construiesc aici, acasă", a declarat fondatorul, citat de Profit.ro.

Cum a obținut finanțarea pentru afacere

Drumul către antreprenoriat a început după ce Adrian Căpraru a plecat, în 2017, la București, unde a studiat marketing în limba engleză la Academia de Studii Economice.

Ulterior, a lucrat în sectorul fintech european, ocupând diferite poziții în companii și platforme de investiții și crowdfunding. Experiența acumulată în managementul produselor și al operațiunilor avea să îi fie utilă atunci când a decis să își dezvolte propria afacere.

În 2020, s-a întors în Târgu Jiu pentru a urma un masterat în antreprenoriat la Universitatea "Constantin Brâncuși".

În al doilea an de studii, a elaborat planul de afaceri pentru o fabrică de imprimare 3D. Proiectul s-a clasat pe primul loc la punctaj în cadrul programului STAR, finanțat din Fondul Social European, și a obținut o finanțare de aproximativ 60.000 de euro.

Firma a fost înregistrată în iunie 2022.

3Descu oferă mai mult decât servicii de imprimare 3D. Portofoliul companiei include modelare CAD, îndepărtarea suporturilor utilizate în procesul de fabricație și post-procesarea pieselor, precum și servicii suplimentare adaptate cerințelor fiecărui proiect.

Un alt pas în dezvoltarea afacerii îl reprezintă digitalizarea procesului de ofertare. Din 18 octombrie, compania și-a deschis motorul de calcul al prețurilor către asistenții de inteligență artificială, inclusiv Claude și ChatGPT, precum și către instrumente utilizate de programatori, precum Cursor și VS Code.

Practic, un inginer poate transmite în conversația cu un astfel de asistent un link către un fișier de proiect în format STL sau OBJ, poate selecta materialul și cantitatea dorită și poate primi un preț calculat de motorul de ofertare al companiei. Sistemul utilizează același calculator online ca site-ul 3Descu, astfel încât oferta generată în conversație să corespundă celei obținute direct pe platformă.

Potrivit fondatorului, integrarea a fost realizată printr-o conexiune listată în registrul oficial MCP, un standard care permite instrumentelor de inteligență artificială să interacționeze cu servicii și surse externe de date.

Experiența sa în automatizare și inteligență artificială contribuie la extinderea acestui model de lucru. Căpraru activează și în domeniul automatizării proceselor și este implicat în proiecte de dezvoltare a agenților AI.

Compania își propune să își consolideze prezența pe piața europeană, punând accent pe atragerea clienților industriali și pe producția în serii mici de piese funcționale, nu doar pe realizarea prototipurilor.