LEGO va investi aproximativ un miliard de euro în construirea unei noi fabrici în Portugalia, pe fondul creșterii cererii pentru jucăriile sale în Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Fabrica va fi cea mai modernă și automatizată unitate de producție a companiei daneze și ar urma să înceapă activitatea în 2030. După ce va funcționa la capacitate maximă, aceasta va avea peste 1.000 de angajați.

Pariurile pe care le-a făcut Lego pe diferite francize de divertisment, inclusiv filme de mare succes, alături de magazinele proprii ale brandului şi eforturile de a atrage o categorie mai largă de public, precum colecţionarii adulţi, au ajutat producătorul danez de jucării să îşi depăşească rivali precum Mattel şi Hasbro.

În ultimii doi ani, Lego a înregistrat o creştere de două cifre a cifrei de afaceri. Lansarea a 330 de seturi noi, printre care o replică a trofeului oficial al Cupei Mondiale FIFA, seturi Pokemon care utilizează noile piese interactive şi o colaborare legată de Formula 1, a dus la o creştere de 21% a vânzărilor Lego în prima jumătate a anului.

Directorul de operaţiuni de la Lego, Carsten Rasmussen a declarat că piesele produse la noua fabrică de la Estarreja, la sud de Porto, vor contribui la aprovizionarea pieţelor în curs de dezvoltare din Africa, Europa de Sud-Est şi Orientul Mijlociu. Totuşi, fabrica din Portugalia va deservi, în principal, cerea în creştere venită din ţările în care produsele Lego sunt deja bine stabilite. "Ca să fiu sincer, aceasta este în primul rând o poveste europeană", a declarat Rasmussen pentru Reuters.

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1.000 de noi locuri de muncă

Fabrica din Portugalia, a patra fabrică Lego din Europa şi a opta la nivel mondial, va crea peste 1.000 de locuri de muncă. Construcţia urmează să înceapă în prima jumătate a anului viitor, iar producţia este programată să demareze în 2030.

Această nouă fabrică face parte dintr-o serie de proiecte de extindere a capacităţilor, prin care Lego vrea să îşi mute capacităţile de producţie mai aproape de clienţii săi. Anul trecut, compania daneză a deschis o nouă fabrică în Vietnam, iar o fabrică din statul american Virginia urmează să înceapă producţia în 2027.

De asemenea, în cursul acestui deceniu, Lego şi-a extins capacităţile de producţie la fabricile existente din Mexic, Ungaria şi China. Fabrica de 115.000 de metri pătraţi din Portugalia se va ocupa de turnarea, prelucrarea şi ambalarea produselor, a precizat Lego.

Rasmussen a declarat că Lego a ales Portugalia datorită economiei şi forţei de muncă locale. "Portugalia are o economie în creştere. Are o amprentă industrială tot mai extinsă în Europa şi ne va oferi acces la o forţă de muncă extrem de calificată", a spus directorul de operaţiuni de la Lego.

Unitatea din Portugalia va fabrica, în mare parte, aceleaşi produse ca şi celelalte fabrici, pentru a menţine reţeaua simplă şi timpii de livrare reduşi. "Nu ne dorim prea multe fabrici, deoarece nu vrem o reţea excesiv de complexă, în care componentele să fie transportate constant dintr-o parte în alta", a explicat Carsten Rasmussen.

Lego Group e prezent în peste 130 de ţări

Aceasta va fi cea mai automatizată şi avansată fabrică Lego, ajutând compania să îşi majoreze flexibilitatea pe măsură ce lansează tot mai multe seturi de construcţie noi. Lego îşi propune ca întreaga energie utilizată de fabrică să provină din surse 100% regenerabile, aproximativ 80% fiind generată de panouri solare instalate la faţa locului şi stocată în baterii.

Istoria pieselor Lego este legată de inventatorul lor Ole Kirk Kristiansen, un tâmplar din Billund, centrul regiunii Jutlandia, care a trecut la lumea jucăriilor, inspirat de versiunile în miniatură ale mobilei pe care a început să le creeze la sfârşitul anului 1920 pentru a reduce costurile. Kristiansen a fondat Lego în anul 1932, numele provenind de la îmbinarea primelor două litere din cuvintele daneze 'leg godt' (joacă bine), fără să ştie că în limba latină 'lego' înseamnă 'eu îmbin'.

Lego Group este prezent în peste 130 de ţări. Filiala din România a grupului a fost înfiinţată în anul 2011, dar şi-a început oficial activitatea la 1 ianuarie 2012. Lego deţine o cotă de 30% pe piaţa de jucării din România.