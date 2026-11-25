Sărbătorile din acest an nu mai sunt un motiv de bucurie pentru angajaţii uneia dintre cele mai vechi fabrici din Iaşi. Uzina unde se fabrică ţevi îşi închide porţile la mai puțin de un an de când a fost preluată de un grup ucrainean controlat de miliardarul Rinat Ahmetov.

Fabrica din Iași a fost achiziționată de miliardarul ucrainean în anul 2025. Acesta promitea atunci nu doar continuarea activității fabricii, ci și extinderea ei, mai ales că își dorea de asemenea să aibă un acces mai facil cu diverse produse siderurgice pe piața din Uniunea Europeană. Câteva luni mai târziu, însă, deja existau probleme.

Nu mai putea fi achiziționată materia primă din Ucraina așa cum se stabilise inițial pentru că fabrica de acolo fusese atacată în urma războiului ce se desfășoară în prezent. Au încercat apoi să obțină materie primă din alte surse din Uniunea Europeană, dar prețul era cu mult mai mare iar restricțiile privind achizițiile de oțel din alte zone au făcut de asemenea ca activitatea din Iași să nu mai fie rentabilă.

Prin urmare, acum compania anunță faptul că suspendă activitatea și vor face și concedierii colective. Aproximativ 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă.

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