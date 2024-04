Vezi și

Nu suntem în Olanda, ci la două ore de Bucureşti, într-un sat din Dâmboviţa. Camelia şi Gabi au vizitat de mai multe ori ţara câmpurilor nesfârşite de lalele şi au decis că vor să aducă şi acasă puţin din splendoarea grădinilor olandeze

Câmp cu 1 milion de lalele în Dâmboviţa

"Tot ce au ei, găsiţi şi la noi în grădină, absolut! Am adus toate utilajele din Olanda. Toate utilajele de plantat şi recoltat pe care le au ei, le avem şi noi", spune Gabi Popa, organizator.

"Dacă o lalea miroase frumos, imaginaţi-vă cum miros un milon şi jumătate de lalele la un loc. Parcul se întinde pe o suprafață de 30.000 de metri pătraţi şi regăsiţi aici aproape 600 de soiuri de lalele diferite", transmite Ana Grigore, reporter Observator.

Aşa a înflorit o afacere de succes

Şi aşa a înflorit şi o afacere. Iubitorii de frumos vin de la distanţe mari să vadă minunea.

Vizitator: E o idee foarte drăguţă şi e un loc foarte frumos şi foarte colorat. Ne inspiră.

Reporter: Aţi mai văzut atâtea lalele la un loc?

Vizitator: La noi în ţară, din păcate nu. În Olanda, da.

Reporter: Cât aţi făcut până aici?

Vizitator: Aproape două ore, având în vedere că am prins şi aglomeraţia.

Reporter: Dar merită?

Vizitator: Merită din plin! E foarte frumos.

Cât costă aici firul de lalea

Cine ajunge aici, nu poate rezista tentaţiei. Parcul are o zonă de unde vizitatorii îşi pot culege și crea propriile buchete. Preţul pentru un fir de lalea începe de la 1 leu.

"Am ales câteva, dar de când mă fâţâi s-au tot ofilit. Am zis că iau câte una din fiecare culoare, din fiecare formă. Parcă mi se pare mai frumos aici (n.r. decât în Olanda), acolo am avut atât de multe de vizitat, că nu am văzut câmpuri aşa întinse, dar e minunat", mărturiseşte un vizitator.

Simfonia de culori merge perfect cu muzica. "Pianul este liber, va rămâne în toată perioada cât parcul este deschis, va fi acolo şi cine ştie poate cânta la pian oricât doreşte", arată Camelia Ivanov, organizator. Parcul va fi deschis până pe data de 12 mai, iar preţul unui bilet este de 30 de lei. Copiii mai mici de 8 ani pot vizita gratuit grădina.

