Alarmă pe piețele financiare. Franța se împrumută la cele mai mari dobânzi din ultimii 24 de ani

Dobânzile la care Franța se împrumută pe zece ani au depășit azi dimineaţă pragul de 5%, pentru prima dată în ultimii 24 de ani. Este un semnal îngrijorător, la trei zile după protestele violente care o declanşat o criză politică la Paris și în plină dezbatere a bugetului pentru 2027.

Scene de haos în mai multe oraşe din Franţa, 17 octombrie 2026 - Getty Images

Dobânda la care Franța se împrumută pe zece ani a trecut miercuri de pragul simbolic de 5%, ajungând la 5,005% în jurul orei 11:05 (ora Parisului).

Investitorii sunt sceptici că guvernul de la Paris va putea lua măsuri pentru reducerea deficitului

Franța nu a mai plătit atât de mult pentru emiterea de obligațiuni din vara anului 2002, la câteva luni după introducerea monedei euro, scrie Le Figaro.

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Pe 1 octombrie, randamentul obligațiunilor de stat franceze pe zece ani a urcat până la 4,96%, apropiindu-se de pragul de 5%. Ulterior, după prezentarea bugetului, randamentul a scăzut.

Este un semnal puternic transmis de piețe, tot mai sceptice că guvernul de la Paris are capacitatea să reducă deficitul şi să rezolve dezechilibrele fiscale.

Creșterea costurilor de împrumut ale Franței are loc cu două zile înainte ca agenția de rating Moody's să publice o nouă evaluare a țării. În prezent, Franța are calificativul Aa3, cu perspectivă negativă. O eventuală retrogtradare ar putea crește și mai mult costurile de finanțare ale statului francez.

Veştile proaste vin după incidente violente produse pe 17 și 18 octombrie în mai multe zone ale Franței, dar şi în condițiile în care dezbaterile privind bugetul pentru 2027 au început prost în Parlament.

De ce este puțin probabilă o consolidare bugetară

Creșterea costurilor de împrumut ale Franței riscă să mărească și mai mult "spread-ul", adică diferența dintre costurile de împrumut ale Franței și Germaniei, un indicator urmărit atent de investitori.

Germania, considerată cel mai sigur debitor din zona euro, se împrumuta azi spre sfârșitul dimineții la o dobândă de 3,41%, cu 1,57 puncte procentuale sub nivelul Franței. Este o diferență record din 2011 încoace, care ar putea continua să crească în absența unor semnale care să calmeze pieţele.

La fel de îngrijorător este că Franța a ajuns să se împrumută la o dobândă semnificativ mai mare decât Italia (4,57% în jurul orei 11:15) și Spania (4,06%), două țări considerate multă vreme verigile slabe ale zonei euro.

"Există puține șanse ca Franța să realizeze o consolidare bugetară realistă înainte de alegerile prezidențiale din mai 2027", a estimat banca elvețiană UBP într-o notă publicată miercuri.

Această creștere abruptă a randamentului obligațiunilor de stat pe zece ani majorează costul datoriei publice. Pe termen lung, ea pune presiune și asupra dobânzilor la creditele ipotecare și la împrumuturile acordate companiilor.

"Situația s-ar putea deteriora și mai mult înainte de a se îmbunătăți", apreciază analiștii UBP.