Euro scade, dolarul îşi revine. Moneda europeană, lovită de probleme fiscale şi politice ale Franţei

Euro a scăzut puternic azi faţă de dolar, ajungând la 1,116 dolari în tranzacțiile asiatice, cel mai redus nivel din ultimele 17 luni. Investitorii se tem că problemele bugetare ale Franței ar putea duce la contagiune în zona euro.

Euro s-a depreciat luni dimineaţă la 1,1161 dolari, cel mai slab nivel din mai 2025, după patru săptămâni de scăderi consecutive. Sunt de vină tensiunile de pe piața obligațiunilor, datoria ridicată a Franţei şi turbulenţele politice înaintea alegerilor din 2027, explică Reuters.

Euro, lovit de problemele politice și fiscale din Franța

În plus, moneda unică s-a depreciat şi faţă de francul elveţian şi lira sterlină. "Nu staţi în faţa trenului", a recomandat analistul Chris Weston, avertizând că nu va urma o redresare rapidă a monedei europene, fiind chiar posibil să apară și "un iz de contagiune".

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Concret, euro este afectat de nivelul ridicat al datoriei din Franța, dar și de temerile privind un eventual blocaj politic înaintea alegerilor de anul viitor.

Dolarul profită de turbulențele de pe piețe

În acest timp, dolarul american s-a întărit până aproape de nivelurile la care se afla înainte de șocul provocat de tarifele anunțate de Donald Trump în aprilie 2025. Faimoasa "Zi a Eliberării", cum a numit-o liderul american.

"În actualul mediu dolarul este principalul câştigător, nu doar pentru că avansul randamentelor titlurilor de stat americane sporesc apetitul pentru active din SUA, ci pentru că vânzările de acţiuni şi obligaţiuni pe plan global îi fac pe investitori să prefere activele considerate sigure", a explicat Matthew Ryan, analist la Ebury.

Situația a ajutat dolarul să treacă şi peste datele slabe legate de piața muncii din SUA. Economia americană a redus neaşteptat numărul locurilor de muncă create în septembrie, în timp ce rata şomajului a urcat la 4,2%.

Luna aceasta, Fed a majorat dobânda de referinţă cu un sfert de punct procentual, până la intervalul 3,75% - 4%, pentru prima dată din 2023. Riscul unei noi majorări a dobânzii s-a diminuat, după ce preşedintele Fed din New York, John Williams, a declarat că nu există "nicio urgenţă" pentru a lua măsuri suplimentare.

Temeri de contagiune în zona euro

Săptămâna trecută, creşterea randamentelor pe plan global a dus la cel mai ridicat nivel al costurilor de împrumut din ultimele decenii. Randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani, etalonul pentru costurile globale de împrumut, a urcat la 5,34%, atingând cel mai ridicat nivel din 2002. A înregistrat de asemenea cea mai mare creştere trimestrială din acest secol, în perioada iulie-septembrie 2026, în urma intensificării vânzărilor de obligaţiuni, din Europa (Franţa şi Marea Britanie) către Asia (Japonia).

Turbulenţele de pe pieţe şi deprecierea euro au sporit temerile că probleme fiscale ale Franţei s-ar putea extinde în zona euro, pe modelul crizei datoriilor, şi ar putea forţa Banca Centrală Europeană să intervină.

Unii analişti spun că e prea devreme să evalueze riscul contagiunii. "Situaţia fiscală a Franţei devenea tot mai instabilă, dar pieţele au reacţionat doar săptămâna trecută. Deocamdată, cred că că e vorba mai degrabă de situaţia ţării şi nu de o criză a euro", a apreciat Ninghui Liu, analist la State Street Investment Management.

Tot acesta, a dat asigurări că dacă dificultăţile Franţei se adâncesc, vor interveni celelalte membre ale zonei euro.

Randamentele pentru obligaţiunile guvernamentale franceze pe 10 ani au atins săptămâna trecută cel mai înalt nivel din 2002, o dovadă a lipsei de încredere a investitorilor în datoria franceză.

Pe piaţa secundară, unde se tranzacţionează obligaţiunile emise anterior, randamentele pentru titlurile de stat emise de Trezoreria franceză pe zece ani au urcat joi până la 4,92%, de la un nivel de 4,85% înregistrat la închiderea zilei precedente. Acesta este cel mai înalt nivel de după luna iulie 2002, când a depăşit 5%.

Cheltuielile Franței pentru plata datoriei publice au ajuns la un nivel mai ridicat decât în timpul crizei financiare din 2007-2008. Prin comparaţie, randamentul pentru obligaţiunile germane pe zece ani, referinţa în Europa, a ajuns la 3,62%. Decalajul dintre cele două, cunoscut sub numele de "spread", urmărit îndeaproape de pieţe, continuă să se adâncească, ajungând la 1,31 puncte procentuale, cel mai ridicat nivel din 2012.