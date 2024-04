Vezi și

Marcel Boloş, ministrul Finanţelor: Mă duc în piaţa agroalimentară în Cluj-Napoca. Am cumpărat verdeţuri şi tot ce îmi trebuie pentru consum gospodăresc, ultima dată 500 de lei.

Reporter: 500 lei în piaţa?

Marcel Boloş, ministrul Finanţelor: Da, am cumpărat şi pentru mama. Am cumpărat verdeţuri, am cumpărat carne, produse lactate.

Reporter: Preţurile cum vi se par?

Marcel Boloş, ministrul Finanţelor: Foarte ridicate.

De la un an la altul, alimentele s-au scumpit, în medie, cu aproape 6 procente, arată datele Institutului Naţional de Statistică. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în ceea ce priveşte peştele proaspăt, aproape 15%, conservele din fructe, dar şi berea.

Pe de altă parte, dacă ne uităm la datele Eurostat, cele la nivel european, România are cele mai ieftine alimente din UE. Suntem alături de vecinii bulgari, în acest top, cu preţuri cu 42% mai mici faţă de media UE. Românii îşi lasă un sfert din salariu la casele de marcat ale supermarketurilor.

Suntem la coada clasamentului în ceea ce priveşte salariile, alături de Bulgaria, cu un salariu mediu brut de numai 11 euro. Ministrul Muncii susţine că salariul minim pe economie va creşte în ţara noastră la jumătatea acestui an, de la 3.300 lei brut, la 3.700 de lei brut. Aşadar vom ajunge la salariul minim european.

