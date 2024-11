În timp ce mulţi aşteaptă Black Friday pentru a cumpăra electrocasnice sau produse de igienă, alţii vânează luxul la ofertă. Şi au de unde alege. Case, terenuri de milioane, bijuterii şi aur - toate intră la apă în luna noiembrie. Reducerile sunt de câteva mii de euro şi clienţii nu lipsesc. Psihologii au şi explicaţie: o singură dată pe an luxul ni se poate părea accesibil.

Cine vrea să investească în imobiliare are o mulţime de oferte în luna reducerilor.

Black Friday şi la terenuri

De exemplu, un teren din Tunari se vindea cu 1.400.000 de euro înainte de vinerea neagră, iar acum, cine vrea să-l cumpere, are o reducere substanţială, de aproximativ 70.000 de euro.

"Reducerea se face între 5 şi 10%, în funcţie de disponibilitatea proprietarilor. Clienţii sună, chiar şi astăzi avem o întâlnire pentru acest teren", explică Radu Mănăilă, agent imobiliar.

Preţuri mai mici găsim şi la apartamentele premium. O eventuală achiziţie vine la pachet cu un loc de parcare gratuit.

"Avem acest apartament superb în zona Delta Văcăreşti, de 100 de mp, trei camerei, la preţul redus de Black Friday de 227.000 de euro plus TVA. Reducerea substanţială este de 5000 de euro. Locurile de parcare sunt între 3000 şi 15.000 de euro, pentru proprietatea ce beneficiază de locul de parcare gratuit, este în jur de 10.000 de euro", spune Rareş Calotă, agent imobiliar.

Şi maşinile noi sunt mai ieftine în această perioadă. Revizia gratis sau reducere la anvelopele de iarnă sunt printre ofertele tentante.

"Cea mai mare reducere de care puteţi beneficia este la această maşină, cu un discount de 7000 de euro, practic de la un preţ de 43.690 ajunge la un preţ final de 36.690. Vin în număr mult mai mare la showroom să testeze maşinile şi pentru a beneficia de aceste oferte", Bogdan Constantin, consilier auto.

Black Friday se vede şi în ofertele băncilor. Cardurile premium, de exemplu, au un cost minim de administrare.

"E vorba de 75% din comisionul de administrare a cardului. Costă 48 de lei pe an, va costa doar 12 lei pe an timp de trei ani de zile. Cardurile oferă asigurare gratuită de călătorie pentru toată familia atunci când călătoriţi în străinătate, cardurile de persoane fizice oferă în plus retrageri gratuite de la orice bancomat din lume. Cardurile noastre gold oferă acces în business lounge-urile din România Precum şi în Aeroportul din Viena", spune Octavian Hera, director de marketing bancă.

Reduceri mari şi la bijuterii de lux

Un inel de logodnă cu diamant, de exemplu, poate fi cumpărat cu 6.600 de lei în loc de 8.300 de lei, iar vineri, cel mai mare retailer online promite să scoată la bătaie 10 kilograme de aur cu reduceri substanţiale. Psihologii spun că în această perioadă tentaţiile sunt mari, mai ales că vom avea impresia că luxul ne devine accesibil.

"Românii îşi doresc produse de lux pentru a se simţi egali şi puternici cu restul de naţii europene. Opulenţa reprezintă principala formă de sabotaj social şi economic al românului de clasă medie. Nu persoana săracă se poate apropia de produsele de lux", spune Radu Leca, psiholog.

Estimările arată că în acest an, de Black Friday, coşul mediu va fi în jur de 500 de lei.

