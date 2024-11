Black Friday 2024. În această dimineaţă, cel mai mare retailer din ţară a dat startul Black Friday. Clienţii care au vânat reduceri tot anul şi-au pus alarmele să sune, iar comenzile au mers pe bandă. Minutul de aur a fost dimineaţă, la ora 07.18, atunci când valoarea comenzilor a depăşit 13 milioane de lei. Într-o singură secundă s-au comandat nu mai puţin 633 de produse.

În prima jumătate de oră, deja se bătuseră recordurile anului trecut. "Telefon, Iphone. Era cred 200 de euro reducere. L-am luat în Germania, nu în România", spune un cuplu. "Mai mult decât trebuia! De cumpărături sunt mulţumit, de cheltuieli nu sunt mulţumit", adaugă un tânăr. "Când vin ofertele alea de final, de Black Friday atunci dăm comandă, rupem. O pereche de pantofi, că ceilalţi cam latră, o geacă. Câţi bani îmi dau părinţii mei", spune un alt tânăr.

"Am avut cu 20% mai mult decât anul trecut. În primele ore, oamenii cumpără în mod uzual electrocasnice", a declarat Irina Pencea, manager general retailer. În doar câteva ore, tranzacţiile pe site au atins aproape 800 de milioane de lei.

Coşul mediu de cumpărături a fost de 1.500 de lei

Coşul mediu de cumpărături a fost de 1.500 de lei. Detergenţii, băuturile, produsele de frumuseţe şi jucăriile au fost cele mai vândute. Mulţi au cumpărat pe datorie, peste 20% dintre plăţi au fost făcute în rate. Din online, agitaţia se mută în depozitele marilor retaileri. Dupa ce comenzile sunt plasate, produsele sunt preluate automat de roboţi şi ajung pe benzi, unde sunt împachetate şi sortate. Iar apoi merg spre camioanele care le vor livra, fie la lockere, fie adresele clienţilor.

"Avem 430 de roboţi care stochează produsele în mod automat şi apot tot în mod automat le aduc către colegii noştri. Preiau produsele din locaţiile lor şi le trimit către coletare. Astăzi şi mâine , noi vom expedia 350.000 de colete pe zi", a declarat Alex Niculescu, vicepreşedinte operaţiuni retailer.

16 maşini, mii de nopţi de cazare, peste 5 kilograme de aur

Tot azi, românii au cumpărat 16 maşini, mii de nopţi de cazare, peste 5 kilograme de aur, şi 44 de mii de kilograme de carne. În topul celui mai mare procesator de plăti intră produse IT şi electrocasnice, articole de înfrumuseţare şi jucării.

"Valoarea media a coşului de cumpărături în rate a fost de 1.000 de ron, cu 50% mai mult decât o zi normală. Top trei tranzacţii, începând cu prima tranzacţie a fost de 75.000, cea de-a doua a fost aproape 70.000 de lei, iar a treia în jur de 44.000 de ron", a precizat Elena Gheorghe, manager.

Bătalia de Black Friday nu s-a dat doar în online

Bătalia de Black Friday nu s-a dat doar în online. La Cluj, mii de oameni s-au înghesuit să prindă shaorma gratis. "Am plătit un an la curier, am zis că măcar acum să fie gratis", a spus un client. "Am venit mai devreme, am aşteptat vreo 30 de minute, am zis că merită", a declarat şi un copil.

Doar 2 ore şi jumătate este valabilă oferta de shaorma gratis. mulţi s-au aşezat la rând cu multe minute înainte. trotuarul din faţa centrului comercial e neîncăpător şi ocupat de toţi cei care vor să şi asigure masa de prânz fără niciun ban. Şi în magazine clienţii au vânat ofertele. "Ne uitam la nişte plite, cuptoare. Vrem să vedem care este diferenţa de preţuri", spune un client.

"Avem reduceri substanţiale la toate categoriile de produs, începând de la telefoane, tablete, laptorpuri, televizoare, electrocasnice mari. Reducerile pot ajunge până la 50%", a declarat Dragoş Porumb, director magazin.

Cele mai mari reduceri în magazine au fost la haine, 70%. Cea mai scumpă comandă a fost până la această oră o maşină de aproape 50.000 de euro.

