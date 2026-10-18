La Braşov, autorităţile caută o strategie prin care oraşul să atragă mai mulţi turişti. Autorităţile vor să îi facă pe vizitatorii care vin doar pentru o scurtă plimbare să rămână mai mult în oraşul de sub Tâmpa. Conform planului, până în 2034, la Braşov ar trebui să existe terase ca în Barcelona, iar autorităţile au şi alte planuri ambiţioase pentru următorii ani: de la preparate tradiţionale, promovate în restaurante, până la mai multe evenimente culturale şi reorganizarea traficului.

În primele luni ale acestui an, turiştii au venit la Braşov, au luat masa, s-au fotografiat cu muntele în spate şi au plecat. Aşa au ajuns specialiştii să numească fenomenul "turismul de covrig."

Potrivit statisticilor oficiale, în primele opt luni ale acestui an, turiştii români au petrecut în medie, 1,9 zile în municipiul Braşov şi aici în Poiana Braşov, turiştii străini, au stat însă, ceva mai mult, două zile în medie.

”Vreo trei ore. Să dăm o tură, să revedem anumite locuri”.

Articolul continuă după reclamă

”Petrec doar două ore în Braşov. Mă duc la gară, o să urc în Piatra Craiului”.

”Pentru relaxare poţi lejer să petreci şapte ore, opt ore, fără probleme, ai ce să vezi, ai ce să vizitezi”, spun turiștii.

Brașovul vrea să atragă turiștii pentru mai mult timp. Până în 2034, centrul vechi ar putea avea reguli noi pentru terase, fațade și firme, pentru a-și recăpăta farmecul de altădată.

”Eu nu văd turismul de covrig neapărat ca ceva rău, însă cred că trebuie să aibă o pondere mai mică. Ne vom concentra pe destinaţiile pe care le legăm cu aeroportul şi vom încerca să aducem turişti din acele zone. Încercăm să aducem turişti cumva şi pe calea ferată”, spune Dorian Lungu, președinte OMD Brașov.

Brașovul pregătește trasee pietonale spre Șchei, Tâmpa și Cetățuie. Din 2028, turiștii cazați în oraș ar putea circula gratuit cu transportul public. Inspirat de Barcelona, orașul vrea și piațete cu terase și activități de seară, pentru a-i atrage pe turiști și în afara centrului vechi.

Ca să îi facă pe turişti să renunţe la maşini, din 2027, parcarea în centrul istoric se va scumpi în weekend pentru cei din afara orașului, iar din 2028, accesul auto va fi restricționat în weekend și de sărbători. Scopul: ca turiștii să nu se oprească doar pentru o fotografie în Piața Sfatului, ci să rămână mai mult și să descopere Brașovul.

”Turistul care vine să petreacă două ore aglomerând centrul istoric nu este ceea ce îşi doreşte Braşovul. În primul rând ne dorim turişti care să stea mai mult în Braşov, să înnopteze în Braşov”, spune Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Brașov.

Pentru noile schimbări sunt consultaţi inclusiv locuitorii din Braşov. Localnicii îşi pot expune propriile idei prin care să ajute oficialii să găsească cea mai bună strategie de turism.