Încă un caz de sclavie şochează România. Deşi suntem în 2026, încă mai sunt printre noi indivizi care cred că e dreptul lor să profite de oameni sărmani. Câţiva astfel de stăpâni de sclavi au sechestrat copii sub 16 ani, ba chiar şi o persoană cu handicap şi i-au forţat să muncească în condiţii grele prin ferme de prin Prahova sau Braşov. Mai grav: copiii ar fi fost daţi pe mâinile celor care îi exploatau chiar de către părinţii lor. Procurorii şi poliţiştii au intrat pe fir şi acum traficanţii de oameni sunt în spatele gratiilor.

Povestea sclaviei moderne a început la două ferme de vaci din Prahova. Cei care le deţin şi-au căutat prin satele dimprejur oameni pe care să-i tocmească să cureţe grajdurile şi să aibă grijă de animale. Au găsit patru doritori, printre ei şi un om cu handicap. Le-au promis contracte de muncă, mâncare şi cazare. Dar nu le-au mai dat de niciunele. Şi nici nu i-au mai plătit pentru munca prestată.

"Ştiu, dar nici nu le plătea, aia era treaba... că nu prea îi plătea! Aveau o rulotă în care stăteau ei", a spus un vecin.

Rulota era o caroserie abandonată, în care patronii îi incuiau noapte de noapte să nu fugă. Şi grozăviile nu s-au oprit aici. Cei trei fermieri anchetaţi acum de procurorii anti-mafia au ajuns să ia la muncă şi 3 copiii. Chiar părinţii lor i-au trimis la muncă, printre grajduri. Pentru asta sunt şi ei cercetaţi în dosar.

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Minorii, trei adolescenţi de 12, 13 şi 16 ani, au fost aduşi la ferma de vaci din localitatea Gornet, judeţul Prahova, unde au stat două luni, în condiţii minime de trai. Două luni mai târziu, au ajuns la o altă fermă din Braşov. Procurorii spun că acolo ar fi dormit în frig, fără o sursă de apă şi fără o toaletă.

Angajaţii mai vechi le iau acum apărarea patronilor, între timp arestaţi.

"Nu e adevărat ce...minţeau copiii ăia...sau cine a fost", a spus un angajat.

Poliţiştii spun însă, altceva.

"În toate situațiile, persoanele în cauză ar fi exercitat acte de constrângere morală asupra victimelor, atât minore, cât și majore. În urma a 16 percheziții domiciliare efectuate la fermele deținute de către persoanele cercetate s-a constatat faptul că persoanele vătămate ar fi fost cazate în spații insalubre, nebeneficiind de condiții proprii de muncă și nici de minimul necesar pentru satisfacerea nevoilor personale", a declarat Petrică Georgian Epure, purtător de cuvât IPJ Prahova.

Cei trei fermieri sunt acuzaţi de trafic de persoane şi trafic de minori, iar dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ar putea face peste 10 ani de închisoare. Alte patru persoane sunt cercetate sub control judiciar.