Un nou caz de sclavie în România. Persoane cu handicap și adolescenți de până în 16 ani au fost forțați să muncească în mai multe ferme din județele Prahova și Brașov. Extrem de grav este și că părinții și-ar fi dat copiii pe mâna indivizilor care știau că vin din familii vulnerabile și îi țineau în condiții inumane. Mai mulți bărbați au fost arestați preventiv în acest dosar.

Totul a pornit de la un bărbat în vârstă de 53 de ani din județul Prahova, care mai întâi a recrutat patru persoane, cărora le-a promis că vor lucra în ferma sa de vaci, în mod legal, cu contract de muncă și absolut toate condițiile necesare pentru astfel de angajați la o fermă.

Ulterior, acesta și-a încălcat promisiunile și i-ar fi exploatat, punându-i să muncească peste 12 ore pe zi și, de asemenea, aceștia nu primeau bani pentru munca pe care o prestau. Acest bărbat, cu sprijinul altor doi inculpați din acest dosar, ar fi continuat recrutarea.

Este vorba despre trei adolescenți cu vârste de 13 și 16 ani, care ar fi fost ademeniți sub aceeași manieră, că vor lucra și vor fi remunerați pentru munca prestată în fermele de vaci din județul Prahova. Minorii nu erau remunerați pentru munca pe care o făceau în ferme și, mai mult decât atât, erau ținuți în condiții improprii, în frig, în anexe în care nu era apă, nu erau toalete și nici energie electrică, așa cum spun procurorii DIICOT, care instrumentează acest dosar.

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De asemenea, aceștia au ajuns și la o fermă din Brașov. Cei trei inculpați din acest caz au fost arestați preventiv și sunt în continuare cercetați într-un dosar penal de trafic de persoane și trafic de minori.