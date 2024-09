Video Buchetul de flori pentru profesoare a ajuns de modă veche. Ce preferă cadrele didactice în locul acestui gest

Mai e sau nu la modă buchetul de flori pentru profesoare? Este dilema dezbătută an de an în preajma zilei în care elevii revin la școală după vacanţa de vară. În timp ce unii părinţi consideră gestul de modă veche, cei mai mulţi dintre aceştia fac cozi la florării. Vânzările cresc cu până la 50% in fiecare an în luna septembrie.