Ministrul Energiei a început restructurarea companiilor de stat din subordine. 20% dintre angajații din aparatul administrativ vor fi disponibilizați, iar 30% dintre șefi vor pleca acasă în perioada următoare. Măsurile nu vizează personalul din producție, ci pe cei care plimbă hârtii, susține Sebastian Burduja. "Aşa cum ministerul poate să se descurce cu mai puţini colegi, cu 20% reduceri, aşa şi companiile din energie se pot descurca", a declarat Sebastian Burduja, ministrul Energiei.

Coaliția a decis să reducă cheltuielile cu personalul cu 5% în aparatul de stat

Vizate sunt companii precum Complexul Energetic Oltenia, Romgaz, Elcen, Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi Oil Terminal. Măsurile au stârnit nemulţumiri în rândul angajaţilor. "Sunt anumite drepturi, da, cu privire la concedieri, anumite salarii compensatorii care ar trebui date, sunt lucruri normale, de bun simţ, în functie de vechimea pe care o au acei salariaţi în societate. Se poate duce spre 18 -20 de salarii, dar valoarea lor e foarte mică. Lucrurile nu sunt deloc calme, toată lumea e tensionată", a declarat Cristian Popescu, sindicat ELCEN. Pe lângă zecile de salarii compensatorii şi lefurile sunt pe măsură în companiile de stat din energie. La Hidroelectrica spre exemplu, cel mai mare producător de energie electrică, directorul general, Karoly Borbely, câştigă 72.000 lei pe lună, iar Cosmin Ghiţă , directorul general la Nuclearelectrica are un venit net de 76.000 lei pe lună.

Vezi și

"Cred că trebuie să se termine cu dezmăţul. Ştiţi cum e o practica: ai o echipa de 2, mai angajezi 2 ca să poţi să faci un ef de serviciu. Mai faci 2 şefi de serviciu, pui un director", a declarat Gabriel Biriş, analist economic. Companiile Electrocentrale Grup și Elcen ar putea fuziona. Şi agenţiile la care se plătesc salarii de mii de euro ar putea fi reorganizate. Liderii coaliţiei iau în calcul comasarea ANCOM cu ANRE şi Consiliul Concurenţei. Un alt scenariu este ca ANCOM şi CNA să devină o singură instituţie, pe modelul Marii Britanii. Iar ASF ar putea ajunge sub tutela BNR.

Coaliția a decis să reducă cheltuielile cu personalul cu 5% în aparatul de stat. Sunt însă instituții unde vor fi reduceri mai consistente: la Administrația prezidențială 10%, iar la Camera Deputaților 9%, potrivit surselor Observator. Excepție vor face sănătatea, educația, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării. "Am finalizat azi analiza. Am ajuns la un număr de 240 de posturi care vor fi restructurate la nivelul Camerei Deputaţilor. Să nu mai lăsăm la fiecare Direcţie concursul. Am gândit o Direcţie care să organizeze un concurs pentru toate direcţiile, o comisie", a declarat Ciprian Şerban, preşedinte Camera Deputaţilor.

Cele mai multe posturi desfiinţate, 71, sunt la Departamentul legislativ şi Secretariatului tehnic. Alte 45 de posturi de la Departamentul transporturi şi administrativ dispar. La fel şi 37 de posturi de la Centrul internaţional de conferinţe.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că patronii HORECA ar trebui să permită clienților să aducă propriile recipiente pentru mâncare la pachet? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰