Cartierul din Capitală unde preţul mediu al unui apartament cu 2 camere a scăzut sub 60.000 de euro. Zona unde s-au ieftinit cu până la 10.000 de euro - Shutterstock

În anul 2023, preţurile medii ale apartamentelor nu au scăzut sub 60.000 în nicio zonă, lucru care s-a schimbat anul acesta. Zonele unde proprietarii cer sub 70.000 de euro sunt Berceni-Giurgiului, Drumul Taberei-Ghencea, Grivița-Gara de Nord și Pantelimon. La polul opus, cele mai scumpe apartamente sunt în zonele Unirii, unde proprietarii cer în medie 118.000 de euro, Moşilor, cu un plus de 16% față de ianuarie 2023, Victoriei-Română şi Universitate.

Unde a scăzut cel mai mult preţul apartamentelor

Cartierul unde proprietarii au scăzut cel mai mult preţurile a fost Ștefan cel Mare – Tei, unde media s-a redus cu până la 12%. Dacă în ianuarie apartamentele costau în medie 83.000 de euro, acum ajung în medie la 72.600 de euro. Cele mai mari creşteri s-au mai înregistrat şi în zonele Pantelimon și Iancului-Mihai Bravu, cu până la 11% şi în itan-Dristor și Grivița-Gara de Nord