Cu cât se vinde un apartament vechi în Capitală. Prețul pe metru pătrat e mai mare decât pentru locuințele noi

„În contextul pieței imobiliare din țară, în 2024 observăm o tendință interesantă. Deși cererea pentru apartamentele de vânzare este ridicată, numărul tranzacțiilor raportat la fondul locativ se situează cu 29% sub media Uniunii Europene. Pentru mai multă claritate, fondul locativ se referă la totalitatea unităților de locuit disponibile într-o anumită regiune. Totodată, evoluția prețurilor proprietăților din ultimii trei ani rămâne sub media altor țări din regiune, fiind semnificativ sub ritmul de creștere a veniturilor populației. Aceste aspecte indică atât oportunități, cât și provocări în piața imobiliară. În plus, gradul de urbanizare, adică proporția populației care trăiește în zone urbane, rămâne încă relativ scăzut în țara noastră, ceea ce sugerează că există premise pentru o aliniere treptată cu alte state similare din Europa, oferind perspective încurajatoare pe termen lung”, a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.

Cum au evoluat prețurile apartamentelor de vânzare în Capitală, în luna ianuarie 2024

În București, prețurile medii pentru vânzarea apartamentelor vechi sunt mai ridicate decât cele ale apartamentelor noi. Astfel, prețul mediu solicitat pentru vânzarea unui apartament nou a ajuns, în ianuarie 2024, la 1.705 euro/metru pătrat, un preț cu 10% mai ridicat față de aceeași lună a anului anterior și cu 3% mai mare față de luna decembrie 2023. În ceea ce privește apartamentele vechi, acestea au avut un preț de cerere de 1.732 euro/metru pătrat, cu 9% mai ridicat față de luna ianuarie a anului trecut și cu 3% mai mare față de luna decembrie 2023.