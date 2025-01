Cât a ajuns să coste un zbor direct Bucureşti - New York cu compania HiSky. Oferta este valabilă până pe 9 februarie

Astfel, începând de marţi, 28 ianuarie, şi până pe 9 februarie, pasagerii au ocazia de a-şi planifica vacanţele cu cele mai mici preţuri la biletele de avion. Promoţia este valabilă pentru zborurile pe 25 de rute interne şi internaţionale, operate de HiSky, cu plecare de pe aeroporturile din România şi Republica Moldova. Perioada de călătorie pentru biletele achiziţionate la tarif redus începe pe 10 februarie şi se întinde până pe 25 octombrie.

Tarifele pentru rezervările efectuate în perioada campaniei încep de la 29,99 euro, pe rute interne, 34,99 euro pentru călătoriile în Europa şi 229 euro pentru zborurile transatlantice directe, între Bucureşti, Otopeni şi New York, JFK.

"Pasagerii care aleg să se îmbarce de pe aeroportul din Bucureşti vor putea călători cu doar 29,99 euro, pe segmentul de zbor, către Oradea şi Chişinău, cu 34,99 euro către Cluj şi 39,99 euro către Timişoara. Pentru a ajunge pe cele mai importante aeroporturi din Europa, ca destinaţie finală sau pentru legături cu alte zboruri, persoanele care pleacă din Capitală vor plăti tarife începând de la 45,99 euro pentru Paris şi Bruxelles şi 59,99 euro pentru Frankfurt şi Dublin. Biletele pentru plecările din Capitală spre cea mai aşteptată destinaţie a anului, New York City, încep de la numai 229 euro, pentru un segment de zbor", se spune în comunicat.

De preţurile promoţionale se pot bucura şi românii care călătoresc cu plecare de pe celelalte aeroporturi din ţară, de unde compania aeriană operează. Astfel, pentru a călători de la Oradea la Londra sau la Milano, un pasager va plăti doar 39,99 euro, tarif valabil şi pentru zborurile de la Cluj la Dublin. Din Baia Mare către Paris un bilet costă, în această perioadă, doar 44,99 euro, iar pentru ruta Iaşi - Dublin preţurile pleacă de la 49,99 euro.

34,99 euro este tariful pe care pasagerii din Chişinău îl au la dispoziţie pentru a ajunge în Turcia, la Istanbul, sau în Italia, la Milano, Veneţia şi Bologna. Pentru a călători cu HiSky către Londra sau Paris, preţul este de 49,99 euro, iar pentru Germania - Dusseldorf, Frankfurt şi Hamburg - sau Israel, Tel Aviv, tariful este de 59,99 euro. Biletul pentru zborul din Chişinău către Dublin are un preţ de 79 euro, precizează reprezentanţii companiei.

Zboruri directe către SUA

"Pasagerii noştri ştiu deja că la fiecare început de an venim în întâmpinarea planurilor lor de călătorie cu tarife care să îi ajute să îşi maximizeze bugetul de vacanţă. Ne bucurăm că am reuşit să creăm deja acest obicei, al rezervărilor din timp, pentru majoritatea zborurilor planificate, iar asta atrage eficienţă pentru noi şi economii semnificative pentru toţi cei care aleg HiSky. Perioada de promoţii din acest an este cu atât mai aşteptată cu cât, pe de o parte, portofoliul nostru cuprinde mai multe destinaţii decât în trecut, iar, pe de altă parte, includerea României în programul Visa Waiver a creat un val de solicitări pentru călătorii pe ruta directă între Bucureşti şi New York. Eliminarea vizelor este anunţul pe care l-am aşteptat cu toţii, de aceea am hotărât să includem destinaţia SUA în campania de reduceri, pentru a oferi ocazia cât mai multor pasageri să profite de privilegiul călătoriilor fără viză în SUA, cu un zbor fără escală, pe aeroportul fanion, JFK", a declarat Iulian Scorpan, directorul general al HiSky, citat în comunicat.

HiSky operează zborurile cu zece aeronave, inclusiv o aeronavă wide-body, Airbus A330, cu autonomie de până la 15 ore de zbor, utilizată pentru călătorii pe distanţe lungi. Compania operează regulat de pe aeroporturile din Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi, Baia Mare, Oradea şi Chişinău, către destinaţii din Europa şi Statele Unite, dar şi zboruri charter, către Asia şi Africa.

În 2024, operatorul aerian a inaugurat ruta regulată Bucureşti-New York şi a devenit singura companie care creează această legătură directă, între România şi SUA după aproape 21 de ani.

Zborurile regulate care conectează aeroportul Henri Coandă cu principalul aeroport din New York, JFK, sunt efectuate cu două frecvenţe pe săptămână, în sezonul de iarnă şi cinci frecvenţe, în sezonul de vară.

