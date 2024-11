"Mergeam cu 35 la oră. Mi s-a stins display, mi s-a stins tot, nu mai aveam căldură, afară erau -7, -8 pentru că maşina îşi închide tot. Că ea intră într-un sistem de avarie", a declarat un şofer.

Sunt peripeţiile unui şofer de maşină electrică plecat la drum lung în România. Şi nu este singurul. Tot mai mulţi posesori se plâng că bateriile se descarcă prea repede sau că se încarcă foarte greu. "Aş prefera să-mi iau o maşină electrică, dar nu găsesc staţie de încărcare liberă. Ba te blochează, ba nu sunt funcţionale", a spus un şofer.

Maşinile electrice se vând tot mai greu

Problemele semnalate la multe modele au dus la o prăbuşirea pieţei la nivel european. Şi în România, maşinile electrice se vând tot mai greu. Peste 45.200 de maşini electrice circulă, în prezent, pe şoselele din România. Anul a început bine pentru industrie, cu creșteri în vânzări, dar trendul a scăzut spre final de an. Astfel full electricele s-au vândut cu 27% mai puțin faţă de anul trecut. Hibridele în schimb au crescut în vânzări cu 52 de procente faţă de 2023.

Nici Guvernul nu a mai sprijinit industria ca anii trecuţi. Valoarea voucherului prin programul Rabla PLUS s-a înjumătăţit, ajungând la 5.000 de euro. Iar asta i-a îndepărtat pe cumpărători. "În primă fază, clienţii au fost interesaţi să prindă ultimele vouchere cu decontul mare şi după ce a scăzut prima de casare, s-a înregistrat o scădere în cereri. Un preţ mediu de piaţă a unei maşini electrice, un cross over, 38.000 euro fără programul RABLA", a declarat Ana Bancu, director de vânzări dealer auto.

1.700 de staţii de încărcare în România

Dealerii auto speră ca de anul viitor Guvernul să crească la loc valoarea tichetelor verzi, pentru a încuraja cumpărarea maşinilor electrice şi hibride. "În oraş, în traficul urban care este aglomerat, mergi mai mult electric, vitezele de deplasare sunt sub 20 de km pe oră. Vrei să pleci în concediu, automat eşti ajutat de motorul termic. Overall, dacă tragi linie, ieşi la un consum şi un cost saving mai mult decât ok", a precizat Andrei Dumitrescu, specialist piaţa auto.

În România, rețeaua de încărcare pentru mașini electrice are aproximativ 1.700 de staţii. Un "plin" de curent costă aproximativ 70 de lei pentru o Dacia Spring şi 200 de lei pentru un vehicul Tesla. Costul scade la jumătate dacă maşinile sunt încărcate la priza de acasă.

